Retinol jest supergwiazdą w pielęgnacji skóry. Rozwiązuje wiele problemów — pomaga w leczeniu trądziku, rozjaśnia przebarwienia, poprawia koloryt, oczyszcza pory, spłyca zmarszczki i drobne linie oraz zapobiega powstawaniu nowych. Nie ma drugiego takiego składnika, który byłby tak skuteczny w walce ze starzeniem.

Istnieje jednak wiele błędnych informacji, dotyczących jak i kiedy go używać. Jedną z nich jest ta, że retinolu nie można stosować latem. Dermatolodzy to obalają i mówią jasno: można, tylko trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad.

Główna zasada stosowania retinolu latem: krem z wysokim filtrem. Obowiązkowo, każdego dnia. Najlepiej ponawiać aplikację co 2 godziny. To pozwoli uniknąć skutków ubocznych — podrażnienia, łuszczenia, zaczerwienienia i przebarwień.

Jak często stosować retinol latem?

Jeśli wprowadziłaś do pielęgnacji kosmetyki z retinolem już dawno i wyrobiłaś tolerancję, nie ma potrzeby, abyś zmniejszała stężenie lub częstotliwość stosowania. Natomiast gdy dopiero zaczęłaś kurację, masz wrażliwą skórę lub zamierzasz dodać go do swojej codziennej rutyny, zalecane jest stosowanie 2-3 razy w tygodniu preparatów z retinolem o niskim stężeniu (od 0,01 do 0,03). Możesz również sięgnąć po kosmetyki z bakuchiolem - roślinną alternatywę retinolu.

WAŻNE: Retinol należy stosować wieczorem, aby skóra miała czas na regenerację. Niezbędny będzie również krem do twarzy bogaty w składniki łagodzące i nawilżające.

Podczas stosowania retinolu unikaj ekspozycji na słońcu. Gdy planujesz urlop w ciepłych krajach odstaw go na tydzień przed planowanym wyjazdem i odczekaj kilka dni po powrocie ze wznowieniem kuracji. Koniecznie stosuj też krem z wysokim filtrem (50 SPF).

Poniżej 5 kosmetyków z retinolem, które możesz bezpiecznie zastosować latem.

Krem do twarzy z 0,25% retinolem SENS-AGE MD INTENSIVE-A Repair night, MEDIDERMA

fot. Krem do twarzy z 0,25% retinolem SENS-AGE MD INTENSIVE-A Repair night, MEDIDERMA, cena: 166 zł/materiały prasowe

Retinol Skin Brightener 0,25%, ZO® Skin Health

fot. Retinol Skin Brightener 0,25%, ZO® Skin Health, cena: 485 zł/materiały prasowe

Przeciwzmarszczkowy krem regenerujący RETISES 0,5%, Sesderma

fot. Przeciwzmarszczkowy krem regenerujący RETISES 0,5%, Sesderma, cena: 152 zł/materiały prasowe

Serum przeciwzmarszczkowe na noc z 0,3% retinolem, Kiehl's



fot. Serum przeciwzmarszczkowe na noc z 0,3% retinolem Retinol Fast Release Wrinkle-Reducing Night Serum, Kiehl's, cena: 389 zł/materiały prasowe

Olejek marula z retinolem A-Gloei™, Drunk Elephant

fot. Olejek marula z retinolem A-Gloei™, Drunk Elephant (do kupienia w Sephora), cena: 349 zł/materiały prasowe

