Krem z retinolem (czyli najbardziej aktywną formą witaminy A) potrafi zregenerować skórę i opóźnić proces jej starzenia. Właściwie przeprowadzona kuracja na powrót przyspiesza procesy zachodzące w głębszych partiach skóry, dzięki czemu staje się zrewitalizowana i odmłodzona.

Stosowanie retinolu na twarz najlepiej włączyć do pielęgnacji około 30. roku życia, kiedy pojawiają się pierwsze drobne zmarszczki.

Producenci kosmetyków często stosują niewielkie dawki retinolu połączone z innymi składnikami, które opóźniają starzenie się skóry. Najczęściej są to antyoksydanty i substancje nawilżające (kwas hialuronowy, witamina C, kwas ferulowy).

Na rynku dostępne są również rozłożone w czasie kuracje (np. Retises marki Sesderma lub Overnight Retinol Repair marki Dermalogica) składające się z kilku preparatów, w których stężenie retinolu stopniowo się zwiększa. Dzięki temu skóra przyzwyczaja się do jego działania i nie reaguje zbyt silnym podrażnieniem.

Najintensywniejszy jest kwas retinowy (tretynoina), ale równocześnie jest też najbardziej drażniący (dostępny tylko w kremach na receptę). W tych popularnych pojawia się w niewielkich dawkach (maksymalnie może to być 2%, ale zazwyczaj jego stężenie jest znacznie mniejsze) albo w postaci pochodnych (palmitynian retinolu, octan retinylu oraz retinaldehyd), które są łagodniejsze dla skóry.

Wybrałyśmy 6 produktów z retinolem - każdy z nieco innym stężeniem. Wszystkie przeznaczone są do pielęgnacji cery dojrzałej lub trądzikowej. Niektóre z nich przeznaczone są na noc, inne na dzień.

Krem Renew Extreme Dr. Norel

Krem na noc przeznaczony do pielęgnacji cery dojrzałej. Ma delikatną konsystencję i szybko się wchłania. Receptura kremu oparta jest na 0,5% retinolu i 1% witaminie C. Dużym plusem jest dodatek potrójnego kompleksu z aktywatorem kwasu hialuronowego, który mocno nawilża i uzupełnia niedobory wilgoci w skórze.

Krem (zabieg) Overnight Retinol Repair 1% + Buffer Cream, Dermalogica

Zestaw składa się z dwóch produktów: kremu z 1% retinolem i kremu zawierającego w składzie 8% ekstrakt z aloesu, który wspomaga przystosowanie skóry do działania retinolu. Jak wiesz, początkowe stosowanie retinolu może powodować podrażnienie i ściągnięcie skóry - krem pozwala łagodnie się do niego przyzwyczaić. W zależności od reakcji skóry na Overnight Retinol Repair, można zwiększać lub zmniejszać dawkę Buffer Cream.

Skład Overnight Retinol Repair: Aqua, Squalane, Glycerin, C14-22 Alcohols, Caprylic/capric Triglycerides, Xylitylglucoside, Retinol, Dipotassium Glycyrrhizate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Ceramide 3, Xylitol, Palmitoyl Tripeptide-5, Copper Lysinate/prolinate, Glucose, Cetyl Palmitate, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Methylglucoside Phosphate, Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate, Lavandula Hybrida Oil, Anhydroxylitol, Magnesium Chloride, C12-20 Alkyl Glycoside, Polysorbate 20, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Aminomethyl Propanol, Ethylhexylglycerin, Linalool, Citronellol, Geraniol, Phenoxyethanol.

Skład Buffer Cream: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ethylhexyl Hydroxystearate, Butylene Glycol, Cetearyl Ethylhexanoate, Cetyl Caprylate, Peg-8, Stearic Acid, Dimethicone, Cetyl Dimethicone, Glyceryl Stearate, Lactamide Mea, Peg-100 Stearate, Cetyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Sodium Pca, Carbomer, Disodium Edta, Ethylhexylglycerin, Aminomethyl Propanol, Ethanolamine, Phenoxyethanol. Buffer Cream: Water/aqua/eau, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ethylhexyl Hydroxystearate, Butylene Glycol, Cetearyl Ethylhexanoate, Cetyl Caprylate, Peg-8, Stearic Acid, Dimethicone, Cetyl Dimethicone, Glyceryl Stearate, Lactamide Mea, Peg-100 Stearate, Cetyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Sodium Pca, Carbomer, Disodium Edta, Ethylhexylglycerin, Aminomethyl Propanol, Ethanolamine, Phenoxyethanol.

Krem Retinol Reface, Indeed Labs

Krem jest połączeniem 3 form witaminy A: retinolu, peptydu przypominającego w swojej strukturze retinol i mikrokapsułek roślinnych zawierających retinol. Takie połączenie doskonale stymuluje produkcję kolagenu, zmiany i blizny potrądzikowe. Krem nie zawiera substancji zapachowych.

Skład: Aqua, Dimethicone, Isodecyl Neopentanoate, Isononyl Isononanoate, Cetearyl Alcohol, Propanediol, Caprylyl Methicone, Cetyl Alcohol, Glycerin, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate, Dimethicone Crosspolymer, Dimethyl Isosorbide, Cetearyl Glucoside, PEG-100 Stearate, Butylene Glycol, 4-T-Butylcyclohexanol, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Isohexadecane, Xanthan Gum, Glycine Soja (Soybean) Oil, Hydroxypinacolone Retinoate, Polysorbate 80, Carbomer, Polysorbate 20, Retinol, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1, Acacia Senegal Gum, Propylene Glycol Alginate, Tocopherol

Krem Pure Retinol, Pharmaceris

Krem oparty jest na 0,3% stężeniu retinolu. Produkt przeznaczony jest do stosowania na noc. Ma działanie przeciwtrądzikowe i przeciwzmarszczkowe. Może być stosowany jako kuracja przywracająca prawidłowe funkcjonowanie skóry w czasie nasilonych zmian hormonalnych.

Skład: Aqua, Hydrogenated Polydecene, Squalane, Glycerin, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, 1,2-Xexanediol, Hydrogenated Olive Oil Decyl Esters, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Potassium Cetyl Phosphate, Retinol, Sodium Polyacrylate, Hydroxyacetophenone, Pentylene Glycol, Glyceryl Behenate, Paraffin, Xanthan Gum, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, C10-18 Triglycerides, Tocopheryl Acetate, BHA, Stearic Acid, Cera Alba (Beeswax), Ceramide NR, Ethylhexylglycerin, Clintonia Borealis (Lily) Root Extract, BHT, Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance).

Krem Retises 0.25%, Sesderma

Krem przeznaczony do stosowania na noc, jako terapię przyzwyczajającą skórę do działania retinolu (można go kupić również wersji z retinolem 0.5 %).

Dodatkowo znajdziesz w nim stabilną formę witaminy C (glukozyd askorbylu), która stymuluje syntezę kolagenu i elastyny oraz kwas bosweliowy, który chroni przed ich degradacją.

Skład: Aqua, Caprylic/carpric Triglyceride, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Glyceryl Polymethacrylate, Pentylene Glycol, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Cyclomethicone, Ascorbyl Glucoside, Dimethicone, Retinol, Retinyl Propionate, Pseudoalteromonas Ferment Extract, Peg-8, Tribehenin, Dipropylene Glycol, Boswelia Serrata Gum, Xanthan Gum, Ammonium Acryloydimethyltaurate/vp Copolymer, Polyacrylamide, Palmitoyl Oligopeptide, Ascorbyl Palmitate, Sodium Hydroxide, Glyceryl Behenate, Sodium Ascorbate, Tocopheryl Acetate, Glyceryl Oletate, C13-14 Isoparaffin, Laureth-9, Sunflower (Helianthus Annuus) Oil, Glyceryl Dibehenate, Lilial, Disodium Edta, Coumarin, Citric Acid, Lecithin, Linalool, Benzyl Salicylate, Benzyl Cinnamate, O-cymen-5-ol, Bht, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Parfum (Fragrance).

Krem z retinolem Reti Fusion, Arkana

Krem przeznaczony jest do pielęgnacji cery dojrzałej i zawiera stężenie retinolu na poziomie 0,3%. Dodatkowo znajdziesz w nim inne skutecznie odmładzające składniki: kwas ferulowy i witaminę C. Krem szybko się wchłania i ma lekką konsystencję. Zawiera filtr przeciwsłoneczny SPF15. Jest idealną bazą pod makijaż.

Skład: Aqua, Caprylic/Capric Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ceteareth-20, Glyceryl Stearate SE, Alcohol Dent., Stearic Acid, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Hydrogenated Castor Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Tocopheryl Acetate, Ferulic Acid, Retinol, Polysorbate 20, Retinyl Palmitate, Tocopherol, Ascorbic Acid, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, BHA, BHT, Sodium Hydroxide, Parfum, Linalool, D-Limonene, Benzyl Salicylate, Hydroxycitronellal, Citral, Lactose, Microcrystalline Cellulose, CI 77492

Żeby skorzystać z witaminy A w najsilniejszej postaci, trzeba udać się do dermatologa. Pochodne retinolu zawarte w kremach z apteki zdecydowanie poprawiają jakość skóry, ale muszą być stosowane pod ścisłą kontrolą lekarza, który najpierw musi ocenić jej kondycję, żeby zdecydować o typie kuracji.

Ma to tę zaletę, że będzie ona praktycznie pozbawiona efektów ubocznych i przyniesie widoczne rezultaty.

Retinol wspomaga produkcję kolagenu, dlatego pomaga zwalczyć istniejące zmarszczki i zapobiega powstawaniu nowych. Poza tym potrafi uporać się z trądzikiem i nadmiernym przetłuszczaniem skóry.

Skóra staje się rozświetlona, a jej koloryt wyrównany,

skóra mniej się przetłuszcza - retinol reguluje ilość wydzielanego łoju,

- retinol reguluje ilość wydzielanego łoju, zostają odblokowane i zwężone pory, przez co zahamowana jest tendencja do tworzenia się zaskórników i wyprysków,

skóra staje się bardziej jędrna i elastyczna,

poprawia się poziom nawilżenia skóry , dzięki stymulacji produkcji kwasu hialuronowego,

, dzięki stymulacji produkcji kwasu hialuronowego, skóra staje się miękka i gładka, a zmarszczki wygładzone, dzięki silnemu działaniu złuszczającemu.

Złuszczające działanie retinoidów sprawia, że pierwsze zmiany w kondycji skóry widać już po miesiącu regularnego stosowania (m.in. zwężają się pory, cera zyskuje ładniejszy koloryt).

Wraz z dalszym stosowaniem znacząco wzrasta ilość drobnych naczynek krwionośnych - skóra staje się lepiej dotleniona i odżywiona. Tkanki regenerują się szybciej, powstają nowe włókna kolagenu i elastyny. Skóra odzyskuje gładkość i sprężystość.

fot. Retinol/Adobe Stock, Anna

Stosowanie kosmetyków z retinolem może powodować przejściowe podrażnienie i przesuszenie. Niestety, trudno mówić o odmłodzeniu i regeneracji skóry bez jej lekkiego stanu zapalnego. Skóra w reakcji na podrażnienie uruchamia procesy naprawcze, które sprzyjają jej odnowie.

Jeżeli jednak podrażnienie zaczyna być widoczne czy dokuczliwe, wystarczy zmniejszyć częstotliwość aplikacji preparatów z retinolem np. do 2 razy w tygodniu i obserwować reakcję skóry. Jednak wbrew obiegowym opiniom, sytuacje w których podrażnienie jest tak silne, że trzeba w ogóle zrezygnować ze stosowania retinolu, zdarzają się bardzo rzadko. Nie powinno cię niepokoić złuszczanie naskórka nawet 5 dni po zakończeniu kuracji.

Podczas kuracji retinolem niezbędne jest nawilżanie skóry i to jeszcze bardziej staranne niż do tej pory. Nawet jeśli masz cerę mieszaną lub tłustą, może wystąpić przejściowe przesuszenie naskórka. W przypadku skóry suchej i wrażliwej, należy wcześniej odpowiednio ją zabezpieczyć - kilka dni wcześniej zacznij stosować mocno regenerujące i odżywcze kremy.

Drugim ważnym punktem jest ochrona skóry przed słońcem. To podstawowa zasada pielęgnacji, ale podczas stosowania preparatów z retinolem - trzeba jej przestrzegać ze szczególną starannością, ponieważ zwiększają one wrażliwość skóry na słońce - niezastąpione będą kremy do twarzy z SPF 50. Retinol jest fotouczulający, dlatego nie wolno używać go w miesiącach letnich. Kurację najlepiej stosować od października do marca.

Pamiętaj, że retinolu absolutnie nie mogą stosować kobiety w ciąży i karmiące. Jeśli jesteś w ciąży i nie chcesz rezygnować z odpowiedniej pielęgnacji, sięgnij po bakuchiol - roślinny odpowiednik retinolu.

