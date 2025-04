Teraz, kiedy lato zbliża się wielkimi krokami, TikTokerki puszczają wodze fantazji i kreują nowe pomysły na wakacyjny make-up. W ostatnich tygodniach dużą popularnością na platformie cieszy się trend „rainbow under eye”, za którym stoi wizażystka i influencerka @naezrah. Krótki tutorial udostępniła miesiąc temu, ale już ma tysiące wyświetleń i mnóstwo fanów. Dziewczyny są nim zachwycone i chętnie odtwarzają makijaż u siebie. Nic dziwnego, kalejdoskop kolorów intryguje, zachwyca i przenosi w świat fantazji. Coś nowego w świecie beauty. Tęczowy make-up to ciekawa propozycja na imprezy pod gołym niebem, weekendowe pikniki i festiwale.

Jak wykonać makijaż „rainbow under eye”?

Najważniejszą rzeczą jakiej będziesz potrzebować do wykonania „rainbow under eye”, będzie dobrej jakości paleta cieni do powiek. Podstawowymi kolorami są tutaj: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski oraz fioletowy, dlatego upewnij się, że posiadasz je wszystkie. Możesz użyć żywych, neonowych kolorów lub pastelowych, jeśli chcesz uzyskać bardziej subtelny efekt..

Przed aplikacją cieni, przygotuj odpowiednio skórę pod oczami. Wklep intensywnie nawilżający krem, następnie zaaplikuj bazę rozświetlającą, a na końcu korektor. Przygotuj też kilka pędzli do nakładania. W „rainbow under eye” kluczowe jest mieszanie kolorów. Mają lekko i miękko się przenikać. Chcąc podkręcić cały look i nadać mu bardziej awangardowy charakter, możesz przykleić ozdobne cyrkonie lub sztuczne rzęsy tak, jak to robią Tiktokerki na swoich kanałach.

Zobacz kilka inspiracji na modny, wakacyjny make-up:

