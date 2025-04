Pumpkin spice latte make-up: najpiękniejszy trend na jesień 2023

Pumpkin spice latte make-up, czyli makijaż w pomarańczowo-brązowej tonacji inspirowany rozgrzewającym, jesiennym napojem ze Starbucks to jeden z najgorętszych trendów na jesień 2023. Jest łatwy do zrobienia i pochlebny dla każdego koloru skóry. Można wykonać go w wersji codziennej lub wieczorowej.