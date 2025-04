Puder do twarzy ma już nie tylko za zadanie zmatowić cerę i przedłużyć trwałość makijażu. Do jego funkcji dodane zostały właściwości nawilżające i odżywcze. Do tego zmieniła się ich konsystencja, która dosłownie stapia się z cerą oraz opakowania - są bardzo wygodne w użyciu i sprawdzą się nawet dla tych z Was, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z makijażem.

Innowacyjne pudry - co wybrać?

Zachwyciły nas składy niektórych pudrów - witamina E i C, kwas hialuronowy, aminokwasy i peptydy. Pudry nowej generacji mają działanie rozświetlające, wygładzające a do tego przywracają skórze jej naturalną miękkość. Musimy je mieć!

