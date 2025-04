Na rynku dostępna jest niezliczona ilość kosmetyków. Możemy wybierać między niewyobrażalną ilością kolorów i rodzajów. Jednak dzięki tak wielu możliwościom, każda z nas jest w stanie znaleźć coś dla siebie.

Dobra, ale jest również druga strona medalu. Gdy wybór jest tak duży, paradoksalnie nie zdajemy sobie sprawy z możliwości, jakie mamy. Jesteśmy przyzwyczajone do jednego kremu, podkładu, tuszu czy korektora i nie szukamy inny możliwości. Przecież może się okazać, że są produkty lepsze dla naszej skóry. Bardzo dobrym przykładem jest puder. Zazwyczaj używamy tego tradycyjnego w kamieniu. A czy kiedyś używałyście pudru sypkiego?

Czy warto używać pudru sypkiego?

Warto... Wysokiej jakości sypkie pudry to sproszkowane minerały, które nie zawierają konserwantów. To właśnie sprawia, że są niezwykle lekkie i delikatne. Wszystko dzięki temu, że stężenie talku, konserwantów i substancji zapachowych jest w nich minimalna. To sprawia, że mogą je stosować nawet osoby o bardzo wrażliwej skórze.

Podstawowym zadaniem pudru jest dodanie skórze blasku i zamaskowanie niedoskonałości. Przed jego nałożeniem pamiętaj o nawilżeniu twarzy, bo istnieje niebezpieczeństwo podkreślenia drobnych zmarszczek.

Jak stosować sypki puder?

Należy wcierać go w skórę kolistymi ruchami, przy pomocy pędzla przeznaczonego do nakładania kosmetyków mineralnych. Warto w niego zainwestować, bo w dużej mierze od niego zależy wygląd twojego makijażu.

