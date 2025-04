Krem z wysokim filtrem to podstawa, jeśli chcesz zachować młodą, piękną i zdrową skórę na dłużej. Powinien być stosowany codziennie, bez względu na porę roku i na to, gdzie jesteś - wylegujesz się na plaży, śmigasz na stoku czy siedzisz w biurze. Kluczem jednak do skutecznej ochrony przed szkodliwymi promieniami UV jest reaplikacja kosmetyku co 2-3 godziny. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. I właśnie wtedy z pomocą przychodzi puder z SPF (Sun Protection Factor). Będzie twoim najlepszym przyjacielem.

Reklama

Puder z SPF ma szerokie spektrum działania — oprócz ochrony przed poparzeniami, przebarwieniami, przedwczesnym starzeniem się skóry, zapewnia również perfekcyjny wygląd — pozostawia cerę gładką i promienną. Wystarczy kilka machnięć pędzlem i gotowe.

Spis treści:

Warto pamiętać, że puder z SPF nie może być jedyną formą ochrony przeciwsłonecznej. Krem z filtrem jest obowiązkowy. Używaj go więc jako dodatkowej warstwy lub do odświeżenia makijażu.

Puder ze SPF aplikuj nie tylko na twarz, ale również inne, odkryte części ciała m.in. dekolt, szyję i ramiona.

Oto 7 najlepszych pudrów z SPF, które chronią przed szkodliwym działaniem promieni UV, zapewniają idealne wykończenie makijażu i są świetne dla twojej cery.

W przeglądzie znajdziesz pudry z SPF dla wszystkich rodzajów skóry.

Kremy koloryzujące do twarzy z filtrami - TOP 6 produktów

Kompaktowy puder mineralny Tolerale Teint Mineral SPF 25, La Roche Posay

Kompaktowy puder mineralny La Roche-Posay Tolerale Teint Mineral z filtrem SPF 25 to idealny wybór dla wrażliwej skóry ze skłonnością do alergii. Ujednolica koloryt, kryje niedoskonałości, wygładza i pozostawia cerę matową na kilka godzin. Idealny do szybkiego retuszu w ciągu dnia.

fot. Kompaktowy puder mineralny Toleriane Teint Mineral SPF 25, La Roche Posay, cena: ok. 115 zł/materiały prasowe

Lekki mineralny puder transparentny La Pudre SPF 50, Universkin

Mineralny puder transparentny La Pudre SPF 50 jest świetną opcją dla wszystkich odcieni i rodzajów skóry. Zapewnia kompleksową ochronę przed słońcem oraz pozostawia nieskazitelnie gładką i matową cerę na długo.

fot. Lekki mineralny puder transparentny La Pudre SPF 50, Universkin, cena: 320 zł/materiały prasowe

BB puder w kompakcie SPF 50+ Sun Care Sports BB Compact, SHISEIDO

Jeśli szukasz wodoodpornego pudru z SPF, Sun Care Sports BB Compact SPF 50+ będzie strzałem w dziesiątkę. Sprawdzi się podczas uprawiania sportu i innych zajęć na świeżym powietrzu. Nie spływa i nie rozmazuje się pod wpływem potu, ujednolica koloryt cery i dodatkowo maskuje drobne niedoskonałości. Puder zawiera esencje chłodzące.

fot. BB puder w kompakcie SPF 50+ Sun Care Sports BB Compact, SHISEIDO, cena: ok. 142 zł/materiały prasowe

Puder transparentny Pro-Touch SPF 25, Missha

Transparentny puder Pro-Touch SPF 25 od Missha utrzyma cerę matową nawet w największym upale. Działa na wszystkie odcienie skóry.

fot. Puder transparentny SPF 25 Pro-Touch, Missha, cena: ok. 90 zł/materiały prasowe

Puder mineralny (Re) setting 100% Mineral Powder SPF 30 PA++, SUPERGOOP

Puder mineralny (Re) setting 100% Mineral Powder SPF 30 PA++ od SUPERGOOP oferuje lekkie, matowe wykończenie oraz skutecznie chroni przed słońcem oraz wolnymi rodnikami. Przeznaczony do wszystkich rodzajowy skóry: normalnej, suchej, mieszanej, wrażliwej i tłustej. Występuje w trzech odcieniach.

fot. Puder (Re)setting 100% Mineral Powder, SUPERGOOP, cena: 155 zł/materiały prasowe

Puder Sunscreen. + Powder SPF30, Zo Skin Health

Puder Sunscreen. + Powder SPF30 to innowacyjny produkt, który zapewnia najwyższej klasy ochronę przeciwsłoneczną. Pozostawia skórę jedwabiście gładką, miękką i promienną. Zawiera dwutlenek tytanu (24,4%), tlenek cynku (23,4%), frakcjonowaną melaninę oraz ZOX12TM (kapsułkowany kompleks antyoksydacyjny).

fot. Puder w pędzlu z filtrem SPF 30 Sunscreen + Powder SPF30, ZO Skin Health, cena: 300 zł/materiały prasowe

Puder Almost Powder Makeup SPF 15, CLINICQUE

Puder Almost Powder Makeup SPF 15 minimalizuje widoczność porów, kontroluje wydzielanie sebum, odświeża i blokuje szkodliwe promienie, które uszkadzają skórę. Już jedna cienka warstwa sprawi, że cera będzie wyglądała idealnie. Kosmetyk ma jedwabiście delikatną konsystencję.

fot. Puder Almost Powder Makeup SPF 15, CLINICQUE, cena: 175 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Lepiej wybierać krem z najwyższym filtrem SPF? Obalamy mity o kremach przeciwsłonecznych

Przebarwienia na twarzy od słońca: jak im zapobiegać i jak się ich pozbyć? Domowe sposoby i zabiegi