W drogeriach jest dostępna niezliczona ilość kosmetyków. Możesz wybierać między ogromną ilością produktów do pielęgnacji i makijażu. Dzięki temu każda z nas jest w stanie znaleźć coś dla siebie i idealnie dobrać produkt do swoich potrzeb.

Zabawne, że często nie zdajemy sobie sprawy z możliwości, jakie mamy. Zazwyczaj używamy jednego kremu, podkładu, tuszu do rzęs czy błyszczyka. A przecież może się okazać, że inny kosmetyk jest dla naszej skóry znacznie lepszy. Dobrym przykładem jest puder - zazwyczaj wybieramy tradycyjny puder w kamieniu. A słyszałaś o pudrze mineralnym?

Wybrałyśmy najlepsze pudry mineralne marki Sephora

Czy warto używać pudru mineralnego?

Puder mineralny poprawia koloryt skóry, tuszuje niedoskonałości i zapobiega błyszczeniu się skóry. To zazwyczaj sproszkowane minerały, które można nakładać na każdą cerę. Wszystko dzięki temu, że ilość substancji zapachowych, talku i konserwantów jest w nich znikoma. Dzięki temu mogą go używać nawet osoby o wyjątkowo wrażliwej skórze. Ogromną zaletą pudrów mineralnych jest bardzo dobre krycie.

Jak nakładać puder mineralny?

Początkowo aplikacja pudru mineralnego sprawia spore trudności, ale po kilku użyciach zauważysz, że to jest dziecinnie łatwe i wystarczy pamiętać o kilku rzeczach.

Najważniejszy jest odpowiedni pędzel - najlepszy będzie flat top oraz kabuki. Ich odmienna budowa pozwoli uzyskać różne efekty. Flat top ma gęste i zbite włosie, które daje znacznie modniejsze krycie niż delikatny i zaokrąglony pędzel kabuki.

Zanim zaczniesz aplikację pudru, zaczekaj, aż kosmetyk, który nałożyłaś wcześniej, całkowicie się wchłonie.

Najwygodniej jest strzepać odrobinę pudru do wieczka, a następnie nabierać go na pędzel i rozprowadzać na twarzy. Jeżeli zależy ci na delikatnym kryciu, to powinnyście omiatać twarz minimalną ilością produktu, za pomocą kolistych ruchów. Gdy chcesz osiągnąć mocniejsze krycie, to musisz nakładać puder metodą „stemplowania” twarzy.

Zobacz w galerii nasze zestawienie pudrów mineralnych. Może znajdziesz coś dla siebie!

