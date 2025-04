Były już zachwyty pudrem ryżowym i bambusowym tej marki. Teraz przyszła pora na jęczmień! „Pięknie wygładza i matuje cerę”, „Jest lekki i nie bieli skóry”, „Nie robi efektu fashback na zdjęciach” – to najczęściej podkreślane przez internautki atuty pudru jęczmiennego z Ecocery. W formie sypkiej to nowość. Jest transparentny i nadaje się do każdego rodzaju cery.

Reklama

Jakie ma zalety?

Jęczmień ma właściwości antyoksydacyjne, czyli przeciwdziała procesom starzenia. Puder jęczmienny zawiera między innymi witaminy B1, B2, C i E. Koi skórę i wspomaga gojenie, łagodzi procesy zapalne. To dzięki cynkowi, selenowi i magnezowi.

Za co go pokochasz?

jest lekki i transparentny

nie zatyka porów

nie podkreśla suchych skórek

wyrównuje koloryt

wygładza

matuje cerę na wiele godzin

nie podrażnia

nie odbija flesza

Puder jęczmienny z Ecocery - gdzie kupić?

Ten produkt dostaniesz w drogeriach Hebe, Natura, Superpharm i małych punktach z kosmetykami. Szybciej i taniej można go kupić w internecie, m.in. w drogeriach on-line. Kosztuje ok. 20 zł.

Do wyboru masz jego dwie wersje - puder sypki i prasowany.

Reklama

Zobacz też:Bourjois Healthy Mix i inne podkłady za pół ceny? Tak! W promocji w HebeNajmodniejsze kolory lakierów hybrydowych na jesień-zimę 2019/2020