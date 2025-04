Wy też zawsze polujecie na nowości w Strefie Piękna w Biedronce? My uwielbiamy tam zaglądać, bo dzięki znajdującym się tam kosmetykom Bell, każda z nas może wyglądać super za naprawdę małe pieniądze! Właśnie pojawiła się nowa limitowana seria LET'S TALK ABOUT TREND, a w niej między innymi korektor, puder i trzykolorowy set do konturowania twarzy - idealny zestaw do kosmetyczki!

Korektor Anti-Dark Eye Concealer ma neutralny, lekko bananowy odcień i pokryje nie tylko cienie pod oczami, ale też drobne zmarszczki. Błyskawicznie odświeża spojrzenie, a dzięki zawartym proteinom pszenicy i wyciągu z nasion chlebka świętojańskiego pielęgnuje delikatną skórę pod oczami.



Paletka do konturowania twarzy TrioColour Blush zawiera trzy piękne, delikatne odcienie różu, dzięki którym łatwo podkreślisz kości policzkowe i wymodelujesz twarzy. Są dobrze napigmentowane, ale na twarzy wyglądają bardzo naturalnie. Dostępne są dwa zestawy w dwóch różnych odcieniach: jeden bardziej wpada w różowy, drugi w brązy.

Makijaż wykończysz pudrem Perfect Powder. To nasz absolutny hit: idealnie matowi i wygładza cerę, zmniejsza widoczność porów a jednocześnie jest w 100 procentach transparentny! Do tego pięknie pachnie owocami mango, dlatego po jego nałożeniu będziesz czuć się jak na wakacjach: świeża i z wypoczętą twarzą.

Nowości z serii LET'S TALK ABOUT TREND za niecałe 13 zł!

Wszystkie nowości kupisz w bardzo dobrej cenie: puder Perfect Powder i set TrioColour Blush za 12,99 zł, a korektor Anti-Dark Eye Concealer jedynie za 7,99 zł. Śpiesz się, bo kosmetyki są dostępne tylko w limitowanej serii i szybko znikają z półek! Cała seria LET'S TALK ABOUT TREND (m.in. metaliczne szminki i nowości do paznokci) dostępna w Strefie Piękna w sieci sklepów Biedronka w całej Polsce.

