Wiatr, suche powietrze, ciężkie kremy ochronne oraz makijaż i zanieczyszczenia negatywnie wpływają na kondycję naszej skóry. Sprawiają, że skóra staje się ziemista, sucha, często zwiększa się problem z nadmiernym przetłuszczaniem i pojawieniem niedoskonałości. Kluczem do idealnie gładkiej, odżywionej i pełnej blasku skóry jest odpowiednie złuszczenie nadmiaru martwego naskórka, dogłębne oczyszczenie i odżywienie skóry. Jeżeli odpowiednio nie zadbamy o te kroki, pielęgnacja nie będzie w pełni skuteczna. Amerykańskie marki iS Clinical oraz Circadia przychodzą z pomocą, aby w domowym zaciszu kompleksowo zadbać o skórę oraz wykonać prosty zabieg, aby natychmiast otrzymać pożądane efekty!

Reklama

Oczyszczanie

Pierwszym krokiem pielęgnacji jest odpowiednie, skuteczne oczyszczanie, które przygotuje skórę na dalsze kroki. W tym celu idealnie sprawdzi się żel oczyszczający Cleansing Complex odpowiedni dla każdego rodzaju skóry. Jest to produkt 3 w 1: doskonale oczyszcza skórę, czyniąc ją miękką i gładką, usuwa makijaż, posiada fizjologiczne pH 5,6, dlatego nie wymaga stosowania toniku. Posiada ekstrakt z kory wierzby białej (źródło kwasu salicylowego), ekstrakt z trzciny cukrowej (źródło kwasu glikolowego), ekstrakt z rumianku, Centella Asiatica oraz witaminy A, E i C, dzięki czemu wykazuje właściwości keratolityczne, seboregulujące, przeciwzapalne oraz silnie antyoksydacyjne.

Jeśli masz suchą, dojrzałą skórę, polecamy olejek do demakijażu z antyoksydantami – Vitamin Veil Cleanser od Circadia. Produkt idealnie usuwa makijaż, nadmiar sebum oraz pozostałości zanieczyszczeń i potu. Nie pieni się, dostarcza skórze antyoksydantów.

Maska o wielokierunkowym działaniu

Kolejnym krokiem jest nałożenie maski o wielokierunkowym działaniu. Maska TRI-ACTIVE EXFOLIATING MASQUE zawiera aż 3 formy złuszczania w jednej formule wpisując się w potrzeby każdej skóry. Enzymy rozpuszczają martwy naskórek czyniąc skórę gładką i miękką. Kwas salicylowy dogłębnie oczyszcza i zwęża pory, a działanie przeciwzapalne redukuje niedoskonałości. Aby zwiększyć efekt dogłębnego oczyszczenia maska zawiera organiczne peelingujące mikrogranulki z celulozy i hydroksypropylocelulozy. Miedź PCA oraz ekstrakt z brazylijskiej pomarańczy odmładzają, ujędrniają i zabezpieczają skórę.

Nawilżenie

Następnym niezbędnym krokiem jest nawilżenie. Bogata emulsja REPARATIVE MOISTURE EMULSION od iS Clinical o lekkiej konsystencji intensywnie nawilża, uelastycznia oraz spłyca zmarszczki. Zastosowana technologia Extremozyme® chroni DNA komórek przed uszkodzeniem, a unikalny enzym dysmutaza ponadtlenkowa zwalcza wolne rodniki, zapobiegając przedwczesnemu starzeniu skóry na poziomie komórkowym. Hialuronian sodu o właściwościach hydrofilowych przyciąga i zatrzymuje cząsteczki wody, których masa jest 1800 razy większa od masy cząsteczkowej, zapewniając silne działanie nawilżające. Emulsja w widoczny sposób odbudowuje oraz utrzymuje skórę w odpowiedniej kondycji pozostawiając zdrowy blask.

Serum nawilżające od Circadia Moisture on Demand zapewnia optymalne nawilżenie skóry w zależności od klimatu. To lekkie serum zostało zaprojektowane w oparciu o innowacyjną koncepcję produktów smart: stanowi ono, w razie konieczności, dodatkowe nawilżenie skory, które dostosowuje się do warunków klimatycznych.

Innowacyjny system złuszczający ACTIVE PEEL SYSTEM idealnie sprawdzi się, jako szybki i prosty w wykonaniu zabieg w domowym zaciszu. Jest to dwuetapowa kuracja o delikatnym lecz skutecznym działaniu, złuszczającym, regenerującym i odmładzającym. W skład zabiegu wchodzą dwie saszetki nasączone substancjami aktywnymi o różnym działaniu, tak aby w łatwy sposób osiągnąć maksymalny efekt. Pierwsza saszetka nasączona jest ekstraktami roślinnymi o działaniu złuszczającym, wyrównującym koloryt skóry. Zastosowanie chusteczki powoduje przyjemnie uczucie lekkiego chłodu i mrowienia. Druga chusteczka zawiera opatentowaną technologię Extremozyme® oraz tripeptyd miedzi stymulując skórę do produkcji kolagenu i elastyny, a tym ujędrniając i uzyskując młody wygląd.

Jeśli nie lubisz stosować ciężkich kremów ochronnych, najlepszym dla Ciebie będzie przeciwsłoneczny krem na dzień z SPF 37 od Circadia. Produkt został opracowany specjalnie dla optymalnej ochrony skóry przed promieniami ultrafioletowymi i niesprzyjającymi czynnikami środowiska naturalnego. Zawiera antyoksydanty, a także składniki nawilżające i łagodzące podrażnienia. Krem jest bezpieczny po peelingu, mikrodermabrazji, depilacji woskiem i zabiegach laserowych. Ma lekką konsystencję i szybko się wchłania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach amerykańskich marek kosmeceutyków Circadia oraz iS Clinical, zapraszamy na stronę https://circadia.pl/ oraz https://isclinical-bmed.pl/.