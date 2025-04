Co zrobić, żeby usłyszał o was cały świat? Najlepiej wypuścić na rynek coś, co można skonfrontować z kultowymi i dostępnymi od wielu lat, produktami. Najlepiej takimi, które doceniane są już na całym świecie.

Reklama

Czy warto kupić Beauty Blender?

Marka Molly Cosmetics, o której (przynajmniej ja) do tej pory nie słyszałam, jest teraz na ustach wszystkich fanek makijażu. Dlaczego?

Marka stworzyła silikonową gąbkę do makijażu, która ma być (podobno) następcą BeautyBlendera. Mimo że, wyglądem przypomina bardziej żelowe wkładki do butów, już zdążyła podbić serca makijażystek na całym świecie. W czym ma przewagę nad kultową, różową gąbeczką?

Przede wszystkim tym, że nie pochłania aplikowanego produktu. Po drugie (i tu przyznaję, to duży plus) czyści się ją błyskawicznie. Po trzecie, nawet częste mycie zupełnie jej nie niszczy. Silikonowa gąbka ma jeszcze jedną zaletę - potrafi przetrwać wszystko i nie trzeba jej wymieniać.

Czy szczotka Tangle Teezer rzeczywiście jest taka świetna?

Reklama

Gąbka Molly Cosmetics kosztuje niecałe 50 złotych i w sklepie internetowym, póki co jest niedostępna... bo sprzedały się wszystkie egzemplarze! Macie ochotę przetestować to cudo?