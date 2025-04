Jeśli mowa o luksusowych pudrach prasowanych, w kamieniu czy sypkich - jesteśmy dość sceptyczne. Czym różnią się od drogeryjnych? Sprawdziłyśmy, szukając zamiennika pudru transparentnego It Cosmetics Bye Bye Pores, że trudno znaleźć drugi taki produkt.

Transparentny puder do twarzy prasowany It cosmetics Bye Bye Pores za 149 zł

Gdy w moje ręce trafił kosmetyk tej marki, od razu uderzyło mnie matowe, miłe dla dłoni opakowanie, charakterystyczne dla kosmetyków z wyższej półki. Nie jest to żadnym wyznacznikiem jakości kosmetyku - ba, stawiam mu wtedy jeszcze większe wymagania, bo kto chce płacić za etui, kiedy w rzeczywistości zależy mu na jego zawartości?

Produkt It cosmetics po otwarciu i pierwszym kontakcie od razu przypomniał mi o prasowanym pudrze bananowym marki Ecocera i uznałam, że to będzie doskonały zamiennik pudru z perfumerii. Wróciłam do domu i okazało się, że jednak się myliłam.

Puder prasowany z It cosmetics Bye Bye Pores jest bardzo dobrze zmielony, niewyczuwalne są żadne drobinki. Ma bardzo uniwersalny odcień (mój tańszy faworyt jest bardziej żółty), który pasuje do każdej karnacji przez swój transparentny charakter. Czemu zawdzięcza tak przyjemną w dotyku konsystencję?

Puder Bye Bye Pores ma w składzie jedwab przeciwstarzeniowy, zhydrolizowany kolagen, przeciwutleniacze i peptydy.

fot. Archiwum prywatne

Puder It Cosmetics, który daje efekt jak filtr z Instagrama

Puder został opracowany we współpracy z chirurgami plastycznymi, ma za zadanie zniwelować widoczne pory i niedoskonałości - robi to doskonale na wiele godzin. Daje satynowe wykończenie i sprawia, że skóra jest gładka, nie świeci się i wygląda świetnie na zdjęciach - wiele pudrów bieli twarz, co wygląda nienaturalnie i nieatrakcyjnie. Ważne jest, by nie przesadzić z ilością i nakładać puder dość oszczędnie, najlepiej pędzlem, bo można przesadzić.

SILICA, ZINC STEARATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOSTEARYL NEOPENTANOATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, JOJOBA ESTERS, GLYCERIN, NIACINAMIDE, TOCOPHERYL ACETATE, AQUA/WATER/EAU, ASCORBYL PALMITATE, MALTODEXTRIN, MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE, OLEA EUROPAEA FRUIT EXTRACT/OLIVE FRUIT EXTRACT, ALGAE EXTRACT, ROSA CANINA FLOWER EXTRACT, GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT/LICORICE ROOT EXTRACT, VITIS VINIFERA SEED EXTRACT/GRAPE SEED EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT, HYDROLYZED SILK, BUTYLENE GLYCOL, TOCOPHEROL, PHENOXYETHANOL, SODIUM HYALURONATE, CARBOMER, SODIUM LACTATE, POLYSORBATE 20, SODIUM BENZOATE, DISODIUM EDTA, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, [+/-: MICA, CI 77491, CI 77492, CI 77499/IRON OXIDES, CI 77891/TITANIUM DIOXIDE].

Niepodważalnym minusem pudru od It Cosmetics jest jego cena - 149 zł. Nie jestem zwolenniczką pudrów, na co dzień ich nie używam, ale doceniam fakt, że ten produkt mnie „nie zapchał” ani nie wysuszył cery, co zdarza się bardzo często. Czy jest wart swojej ceny? Umówmy się - za te pieniądze mogę kupić dobre dżinsy czy sweter i nie jestem skora do takiego wydatku nawet raz na pół roku. W przyszłości na pewno będę wypatrywać go na promocji.

