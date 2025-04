RESWERATROL -to jedna z najpotężniejszych substancji przeciwzmarszczkowych obecnych w kosmetyce. Jest to antyoksydant o unikalnych właściwościach odmładzających, należący do grupy fitoestrogenów, substancji roślinnych zbliżonych w działaniu do hormonów młodości.

W linii AVA zamknięty jest w mikrokapsułkach i działa jak eliksir młodości. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i wyjątkowej stabilności, potwierdzonej badaniami naukowymi, penetracja w głąb struktury naskórka jest niezwykle skuteczna.

DZIAŁANIE RESWERATROLU:

Antyoksydacyjne – usuwa wolne rodniki, które przyspieszają proces starzenia się skóry.

– usuwa wolne rodniki, które przyspieszają proces starzenia się skóry. Przeciwzmarszczkowe – chroni włókna kolagenu i elastyny przed degradacją spowodowaną działaniem cukrów, co sprzyja utrzymaniu jędrności i elastyczności skóry.

– chroni włókna kolagenu i elastyny przed degradacją spowodowaną działaniem cukrów, co sprzyja utrzymaniu jędrności i elastyczności skóry. Nawilżające – poprawia poziom nawilżenia poprzez wpływ na syntezę cząsteczek wiążących wodę w naskórku.

– poprawia poziom nawilżenia poprzez wpływ na syntezę cząsteczek wiążących wodę w naskórku. Rozjaśniające – działa jako inhibitor tyrozynazy, enzymu odpowiedzialnego za powstawanie zmian pigmentacyjnych na skórze.

Badania wykazały, że resweratrol pomaga chronić przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem UV, a nawet może zmniejszać pigmentację skóry wywołaną działaniem słońca. Dodatkowo wykazuje właściwości kojące – co pomaga zmniejszyć stany zapalne i zaczerwienienia skóry. Wielokrotne badania potwierdziły, że resweratrol działa wygładzająco i uelastyczniająco na skórę.

Najlepszym źródłem resweratrolu są winogrona, zwłaszcza odmiany Pinot Noir oraz czerwone wino!

Połączenie resweratrolu z witaminą C może zapewnić bardzo silną ochronę przeciwstarzeniową. Oba składniki posiadają właściwości przeciwutleniające i mogą razem tworzyć potężny kompleks w walce z wolnymi rodnikami. Ponadto, zarówno resweratrol, jak i witamina C:

stymulują produkcję kolagenu – co przyczynia się do ujędrnienia skóry.

– co przyczynia się do ujędrnienia skóry. hamują enzym tyrozynazę – co pomaga w rozjaśnianiu ciemnych plam na skórze.

Resweratrol jest uznawany za wegański składnik skuteczniejszy od retinolu. Posiada także znaczącą przewagę, ponieważ jest mniej drażniący dla skóry. Niektóre kosmetyki zawierające resweratrol mogą być stosowane nawet w czasie ciąży i karmienia piersią – co jest ważną zaletą dla wielu osób. Dodatkowo, resweratrol nie jest tak wrażliwy na działanie światła jak retinol.

Jedno z badań wykazało, że połączenie resweratrolu z kwasem hialuronowym może być nawet dwukrotnie skuteczniejsze, niż retinol w stymulowaniu naturalnej produkcji kolagenu.

WYGŁADZENIE I UJĘDRNIENIE – KREM Z KOMPLEKSEM COFFEE UP

Dzięki mikrokapsułkowanemu resweratrolowi (w stabilnej formie) – krem przeciwdziała starzeniu się skóry, poprawiając jej strukturę oraz stymulując produkcję kolagenu . Dodatkowo, kompleks CoffeeUp – zawierający przeciwutleniacze z ekstraktu i oleju z kawy – pobudza mikrokrążenie skóry, co sprawia, że skóra staje się bardziej promienna . Krem doskonale nawilża, wygładza i ujędrnia skórę – pozostawiając ją odświeżoną i pełną blasku.

OPÓŹNIAJĄCY STARZENIE – KREM Z KOMPLEKSEM VINE ESSENCE

Kompleks Vine Essence – pochodzący z wina z Bordeaux ekstrakt aktywuje białka młodości, redukuje zmarszczki i wygładza skórę, zapewniając spoistość naskórka.

Mikrokapsułkowany resweratrol – przyspiesza procesy naprawcze skóry, poprawia jej koloryt oraz stymuluje produkcję kolagenu, aby zachować jędrność i elastyczność skóry.

Moc antyoksydantów – kompleks przeciwutleniaczy neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników.

PRZECIWZMARSZCZKOWY ELIKSIR POD OCZY – FORMUŁA W-O-W

Emulsja wielokrotna W-O-W – gwarantuje przedłużone działanie składników aktywnych.

Koktajl polifenoli – skutecznie neutralizuje wolne rodniki, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, zapewniając skórze jędrność i elastyczność.

– skutecznie neutralizuje wolne rodniki, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, zapewniając skórze jędrność i elastyczność. Kompleks stabilnego resweratrolu - w mikrokapsułkach wraz z ekstraktem z kawy – pobudza komórki do regeneracji, spłyca zmarszczki i redukuje worki pod oczami.

- w mikrokapsułkach wraz z ekstraktem z – pobudza komórki do regeneracji, spłyca zmarszczki i redukuje worki pod oczami. Naturalne oleje – wygładzają i odżywiają skórę, pozostawiając ją nawilżoną i ujędrnioną.

EFEKT GŁADKIEJ SKÓRY – SERUM DO TWARZY

Działanie synergiczne ekstraktu z zielonej herbaty, kawy oraz ultra stabilnego resweratrolu z wina stymuluje produkcję kolagenu i elastyny , głęboko nawilża skórę, poprawiając jej napięcie i sprężystość, a także ujednolica koloryt. Dodatkowo, ekstrakt z pestek winogron przyspiesza proces eksfoliacji martwych komórek skóry oraz głęboko regeneruje naskórek, pozostawiając skórę miękką i promienną.

WYGŁADZAJĄCE SERUM DO DŁONI

Poznaj sekret zdrowych, gładkich dłoni! Antyoksydanty z zielonej kawy oraz stabilny mikrokapsułkowany resweratrol – aktywnie wnikają i neutralizują wolne rodniki odpowiedzialne za procesy starzenia skóry.

SERUM DO SZYI, DEKOLTU I CIAŁA

Aktywne polifenole z zielonej kawy oraz mikrokapsułkowany resweratrol – wzmacniają strukturę skóry oraz stymulują produkcję kolagenu , poprawiając jej elastyczność i jędrność. Kompleks naturalnych olejów i maseł – odżywia skórę, zmiękcza ją i regeneruje, natomiast skwalan pomaga w lepszym wchłanianiu składników aktywnych oraz wzmacnia barierę hydrolipidową.

