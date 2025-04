Sylwester i okres karnawału tuż, tuż a ty nie masz pomysłu na makijaż? Co powiesz na rockowy smoky eyes lub mocno czerwone usta? Oczy podkreślone eyelinerem nabiorą wyrazistości. Usta w kolorze ognistej czerwieni przyciągną wzrok niejednego mężczyzny.

Wolisz coś bardziej subtelnego? Podkreśl rzęsy mega wydłużającą maskarą lub sięgnij po sztuczne rzęsy. Taki zabieg doda twemu spojrzeniu zalotności i wdzięku.

A może jednak fioletowe smoky eyes czyli ostatnio jeden z najbardziej modnych makijaży sezonu. Zawsze też możesz postawić na klasyczny look, który nigdy nie wychodzi z mody i pasuje do każdego typu urody.

Cera pełna blasku plus dużo brokatu na powiekach to propozycja dla tych z was, które w czasie karnawału chcą się wyróżnić. Postaw na złociste lub perłowe drobinki na kościach policzkowych i oczach, które ocieplą koloryt twojej karnacji. W takim makijażu na pewno będziesz największą gwiazdą wieczoru! Zobacz jakie makijaże są modne w czasie tego karnawału!

Reklama

Makijaż na karnawał - nasze propozycje!