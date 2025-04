Przebarwienia potrądzikowe zwykle są czerwone, z czasem bledną, a po dłuższym czasie ponownie przybierają barwę typową dla skóry. Najczęściej występują na twarzy, ale też szyi, dekolcie i plecach. Powstają w części skóry właściwej, a ich redukcja jest trudna i czasochłonna. Proces ten można przyspieszyć, stosując odpowiedni krem na przebarwienia po trądziku, a także stosując zabiegi złuszczające naskórek.

Czym są przebarwienia po trądziku?



Przebarwienia po trądziku to miejscowo nagromadzony nadmiar barwnika skóry. Mamy z nimi do czynienia, jeśli komórki odpowiedzialne za produkcję barwnika skóry funkcjonują nieprawidłowo. Przyczyny przebarwień są różne, m.in. trądzik oraz opalanie blizn potrądzikowych.

Niezależnie od wybranej metody ich niwelowania warto wiedzieć, że usuwanie przebarwień po trądziku wymaga cierpliwości. Na szczęście postępy widać stosunkowo szybko, co działa motywująco.

Czy można usunąć przebarwienia samodzielnie?

Przebarwienia niewielkie, które nie są zbyt rozległe, można usuwać samodzielnie. Jeśli jednak są większe i widoczne, wskazana jest wizyta u dermatologa, który je obejrzy, oceni i zaplanuje najlepsze leczenie. Podstawą będzie odpowiednia pielęgnacja – m.in. krem na przebarwienia po trądziku – ale popularne jest też kosmetyczne usuwanie dużych przebarwień na twarzy. Z mniejszymi można też próbować walczyć domowymi sposobami, przygotowując m.in. maseczki z sezonowych owoców i miodu.

Krem na przebarwienia po trądziku – jak powinien działać?



Dobry krem na przebarwienia po trądziku przede wszystkim powinien mieć pozytywny wpływ na kondycję skóry, skutecznie zwalczać nawet uporczywe niedoskonałości, przebarwienia potrądzikowe oraz zatkane pory, a także zmniejszać wszelkie pozostałości po trądziku. W wyniku codziennego stosowania powinniśmy odzyskać świeżą cerę, o jednolitym kolorycie, bez efektu maski.

Kosmetyki na przebarwienia to zwykle preparaty o działaniu rozjaśniającym lub wybielającym. W ich składzie powinny znajdować się m.in. zestawy witamin (np. A, C), kwasy AHA, glabrydyna, aloesyna, ekstrakt z morwy, amid witaminy B itd. Warto sięgnąć też po kremy i toniki bogate w złuszczające kwasy AHA lub BHA, które rozjaśniają i oczyszczają skórę, a także działają antybakteryjnie.

Codzienna pielęgnacja – kilka praktycznych porad

Codzienna pielęgnacja kremem, np. Effeclar Duo +, to podstawa w walce z przebarwieniami. Jego skuteczność wynika z odpowiedniego składu antybakteryjnego i zawartych w nim składników aktywnych. Krem o specjalnej formule redukuje widoczność przebarwień i źródło ich występowania, a także zmniejsza ryzyko ich nawrotu. Co więcej, można z powodzeniem go stosować także pod makijaż, gdyż ma właściwości matujące oraz nawilżające.

Effeclar Duo + zawiera m.in. Ceramid Procerad™, opatentowany składnik aktywny, który pomaga zapobiegać powstawaniu przebarwień po niedoskonałościach, a także lipohydroksykwas, który z powodzeniem usuwa martwe komórki i odblokowuje pory.

Warto przy tym pamiętać, aby unikać opalania się na słońcu i w solarium, gdyż zmiany stają się wtedy trudniejsze do usunięcia. Trzeba też uważać, dobierając inne leki, np. przeciwbólowe, nasercowe, moczopędne albo tabletki antykoncepcyjne. Warto upewnić się, że nie wywołają one przebarwień na skórze.

Zabiegi na przebarwienia skóry

Jeśli stan skóry jest poważny, warto rozważyć także różne zabiegi na przebarwienia, m.in. złuszczanie chemiczne, czyli peeling. W usunięciu drobnych i pojedynczych przebarwień pomoże krioterapia, czyli mrożenie ciekłym azotem. Dużą popularność zyskały ostatnio mezoterapia, która poprawia wchłanialność różnych kosmetyków oraz leków, a także laserowe usuwanie przebarwień na twarzy.

Wiązka światła laserowego, działając na konkretne miejsce, wywołuje falę mikrouszkodzeń, ale tym samym zmusza skórę do intensywnej odbudowy. Może okazać się, że w ten sposób zdrowa tkanka zastąpi skórę z przebarwieniami. Laserowe usuwanie przebarwień to sposób na zmiany potrądzikowe, a także posłoneczne i pozapalne.

Na redukcję przebarwień potrądzikowych wskazany jest też zabieg wykorzystujący wysokie stężenia kwasów. Kilka dni później następuje intensywne złuszczenie wierzchnich warstw skóry, a dokuczliwe zmiany ulegają rozjaśnieniu.

