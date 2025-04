Chyba wszystkie uwielbiamy promocje i wyprzedaże, a w szczególności te kosmetyczne. Tym razem ciekawą obniżkę cen przygotowała sieć drogerii Hebe. Przyznamy, że czekałyśmy na nią od dłuższego czasu!

Teraz możecie skorzystać z promocji na kosmetyki do makijażu, które są nawet o 40% tańsze. Niższe ceny obowiązują do 14 marca.

Promocja nie dotyczy marki Makeup Revolution, I Heart, Gosh i zestawów.

Nie wiecie co kupić? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii! Znajdziecie tam 9 kosmetyków kolorowych, które możemy wam polecić z czystym sumieniem. Na naszej liście znalazła się m.in. znakomity tusz do rzęs, kultowy róż do policzków, matujący puder, paleta błyszczyków do ust i świetne podkłady do twarzy.

1 z 9 fot. Materiały prasowe Puder do twarzy Insta Fix & Matte Rimmel, cena z ok. 35,99 zł na ok. 21,59 zł

2 z 9 fot. Materiały prasowe Tusz do rzęs Lash Princess Essence, cena z ok. 13,99 zł na ok. 8,39 zł

3 z 9 fot. Materiały prasowe Podkład do twarzy Colorstay Revlon, cena z ok. 69,99 zł na ok. 41,99 zł

4 z 9 fot. Materiały prasowe Korektor do twarzy Camouflage Catrice, cena z ok. 14,99 zł na ok. 8,99 zł

5 z 9 fot. Materiały prasowe Paleta korektorów do twarzy Infaillible Loreal Paris, cena z ok. 76,99 zł na ok. 46,19 zł

6 z 9 fot. Materiały prasowe Wypiekany róż do policzków Creme Puff Max Factor, cena z ok. 49,99 zł na ok. 29,99 zł

7 z 9 fot. Materiały prasowe Paleta błyszczyków do ust Color Contour Maybelline, cena z ok. 54,99 zł na ok. 32,99 zł

8 z 9 fot. Materiały prasowe