Takie promocje lubimy. W drogeriach Hebe można kupić produkty do malowania wybranych marek za pół ceny. W ofercie znajdziesz dużo kosmetyków, jednak naszą uwagę przyciągnęły kultowe podkłady do twarzy.

Podkłady do twarzy -50%

Wybrałyśmy 3 najbardziej lubiane przez Polki podkłady drogeryjne. Są niezawodne, a teraz do kupienia w Hebe za pół ceny.

Rimmel Lasting Finish

Podkład wzbogacony został o serum pielęgnacyjne, które sprawia, że skóra wygląda zdrowo i młodo. Ma działanie nawilżające. Nadaje się do ukrycia niedoskonałości i podkrążonych oczu. Podkład wyrównuje też koloryt twarzy. Długotrwały na skórze.

W Hebe w promocji jego cena to zaledwie 20,49 zł, ale w sieci można na niego trafić jeszcze taniej.

Bourjois Healthy Mix

Ten kosmetyk ceniony jest przede wszystkim za to, jaki efekt daje na twarzy - promienny i wypoczęty wygląd. Witaminy zawarte w składzie likwidują oznaki zmęczenia. Podkład nie zatyka porów i nawilża skórę. Komfortowo się nosi przez cały dzień.

W promocji w Hebe kupisz go za 31,99 zł. Ale nam udało się go znaleźć jeszcze taniej!

Bourjois 1, 2, 3 Perfect

Ma w sobie trzy pigmenty - żółte ukrywają cienie pod oczami, fioletowo-różowe nadają promienny wygląd cerze, a zielone neutralizują zaczerwienienia. Podkład daje na twarzy półmatowy efekt. Jest wyjątkowo dobry dla zmęczonej cery. Da się nim stopniować krycie, dokładając drugą warstwę.

Cena w promocji w Hebe to 32,49 zł. Da się kupić go online jednak jeszcze taniej.

