Która z nas nie kocha promocji! W sieci drogerii Hebe rozpoczęły się megaobniżki na ulubione marki makijażowe. Zobacz, na czym polega akcja i co warto upolować po taniości!

Kosmetyki do makijażu o 40 procent taniej

W dniach 5-11 kwietnia 2018 roku na półkach w drogeriach Hebe znajdziesz kosmetyki do makijażu wielu marek przecenione o 40 procent.

Promocja dotyczy marek:

– AA

– Rimmel

– Bourjois Paris

– Cashmere

– Max Factor

– Andreia Professional

– Eveline

– Hean

– P2

– Ingrid

– Maybelline

– Bell

– L'oreal

– Sally Hansen

Nie dotyczy natomiast zestawów oraz marek: Makeup Revolution, Gosh, Essence, Catrice, Revlon i Lirene.

Jeśli zastanawiasz się, co kupić w ramach promocji w Hebe, zajrzyj do naszej galerii – przygotowałyśmy listę 7 hitów. Niektóre z polecanych kosmetyków to kultowe od wielu lat, sprawdzone produkty, ale są też perełki doceniane przez znane urodowe youtuberki.

