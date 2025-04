Promieniowanie słoneczne i palenie papierosów przyczynia się do powstawania zmarszczek. Jednak często zapominamy, że niekorzystnych czynników jest znacznie więcej. Jednym z nich (i chyba najważniejszym) jest jedzenie. Zajadając się słodką drożdżówką, myślimy raczej o biodrach, a nie cerze. To błąd! Zapominamy, że produkty spożywcze mają bardzo duży wpływ na kondycję naszej skóry. Wiele z nich działa pozytywnie jak np. papryka, która poprawia ukrwienie, czy czereśnie, które zmniejszają stany zapalne. Jednak bez problemu można znaleźć i takie, które mają na nią niekorzystny wpływ.

Reklama

1. Kawa



Niestety to prawda, kawa nie wpływa korzystnie w wygląd skóry. Kofeina wspomaga wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu. Zaś kortyzol wpływa niekorzystnie na kolagen, który odpowiada za jędrność i sprężystość skóry. Więc gdy pijecie za dużo kawy, skóra nie ma czasu na regenerację (dociera do niej za dużo kortyzolu), w konsekwencji włókna kolagenowe zostają uszkodzone, a to niestety doprowadza do powstawania zmarszczek.

2. Smażone jedzenie



Do smażenia używa się olejów i tłuszczów, które są podgrzewane do bardzo wysokich temperatur. Taki proces uwalnia wolne rodniki. Są to reaktywne cząsteczki tlenu, które kradną elektrony od zdrowych cząsteczek w organizmie. Powoduje to uszkodzenie komórek, a konsekwencji przyspieszenie procesu powstawania zmarszczek i plam starczych.

3. Gluten



Jeśli jesteś wrażliwa na gluten, to twój system trawienny nie działa tak dobrze, jak powinien. Dlatego też wartości odżywcze, które dostarczasz z pożywieniem, mogą nie być wykorzystywane przez organizm w całości. A skóra, która nie dostaje odpowiedniej dawki składników odżywczych w tym witamin i minerałów nie wygląda zdrowo i promiennie. Należy wziąć dosłownie słowa: jesteś tym, co jesz.

4. Soda



To chyba nie jest dla was zaskoczeniem. Soda zawiera bardzo dużo fosforanów, a ich wysokie stężenie w organizmie przyczynia się przedwczesnego starzenia i sprawia, że skóra traci jędrność.

5. Cukier



Temat nadmiernego spożywania cukru jest obecnie na topie. Bardzo dobrze, bo okazuje się, że jest szkodliwy nie tylko dla zdrowia, ale także dla urody. To również substancja, która uzależnia 8 razy silniej niż kokaina. Według danych GUS statystyczny Polak spożywa rocznie ok. 40 kg cukru, a ta liczba powinna być mniejsza przynajmniej o połowę.

Dietetycy ostrzegają i przypominają, że organizm ludzki nie ma fizjologicznego zapotrzebowania na cukier rafinowana. Człowiek nauczył się pozyskiwać go ze źródeł naturalnych takich jak owoce, warzywa czy miód. Zatem nic dziwnego, że jego nadmiar w diecie odbija się na stanie cery. Pojawiają się na niej bolące stany zapalne, przebarwienia, drobne zmarszczki i cellulit. Zanim sięgniesz po drastyczne kroki, przyjrzyj się dokładniej swojej diecie.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Kosmetyki chroniące włosy przed szkodliwym działaniem słońca

Kosmetyki ułatwiające życie

Te kosmetyki utrwalą makijaż