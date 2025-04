Jak kupić świąteczny prezent i nie zaliczyć wpadki? Co wypada, a czego nie wypada podarować przyjaciółce, siostrze, mamie czy wreszcie teściowej? Jakie prezenty kochają kobiety na całym świecie? Co zrobić, by w szale świątecznych przygotowań nie zrujnować swojego portfela?

To niektóre z wielu dylematów, jakie pojawiają się w naszej głowie przed Gwiazdką. Na szczęście Sephora doskonale wie, co ucieszy każdą kobietę! Zobacz, jakie perełki wybrałyśmy ze świątecznego katalogu Sephora i zainspiruj się nimi!

Kosmetyków nigdy za wiele!

Ten rodzaj prezentu nie znudzi się nigdy żadnej kobiecie, bo przecież kosmetyków nigdy za dużo. Na co warto zwrócić uwagę? Paletki cieni, zestawy kosmetyczne, kremy, żele o pięknym zapachu, szminki, perfumy i maski, to coś, z czego ucieszy się każda z nas.

Niepodważalnym hitem jest świąteczna kolekcja Sephora. W perfumerii znajdziemy szeroki wybór palet w różnych rozmiarach, piękne maseczki, zestawy do makijażu, kosmetyki do kąpieli, balsamy i perfumy.

Od świątecznych kosmetyków Sephora ciężko jest oderwać wzrok. Wszystkie są pięknie zapakowane, mają świąteczny akcent i są po prostu magiczne - jak na Gwiazdkę przystało! Wystarczy spojrzeć na zdjęcie niżej... Wy też już czujecie Święta? :)

Kusząca okazuje się też cena! Świąteczne kosmetyki w perfumeriach Sephora kupisz teraz w atrakcyjnej promocji! W kolekcji pojawiają się piękne cienie czy szminki za 15 zł, a także inne zestawy w gwiazdkowych obniżkach! Zimowe maski, cienie czy urocze kremy do rąk kupisz za niecałe 40 zł!

My jesteśmy zakochane i nie możemy przestać przeglądać katalogu!

Materiał powstał przy współpracy z marką Sephora

1 z 15 fot. Materiały prasowe SEPHORA COLLECTION Enchanting Hands, cena 35 zł

2 z 15 fot. Materiały prasowe SEPHORA COLLECTION In The Blink Of An Eye, paleta cieni, cena 15 zł

3 z 15 fot. Materiały prasowe Sephora Collection, konfetti do kąpieli, cena 15 zł

4 z 15 fot. Materiały prasowe SEPHORA COLLECTION Enchanted Sky Palette, cena 45 zł

5 z 15 fot. Materiały prasowe „Sowia lampka” SEPHORA COLLECTION, cena 49 zł

6 z 15 SEPHORA COLLECTION Owl Sleep Mask Opaska na oczy cena 25 zł

7 z 15 Zestaw The Ritual of Ayurveda: pianka pod prysznic 200 ml, peeling do ciała 125 gr, krem do ciała, cena 89 zł

8 z 15 Paleta cieni TOO FACED Gingerbread Spice Palette, cena 215 zł

9 z 15 fot. Materiały prasowe TOO FACED Under The Christmas Tree, Paletki do makijażu i maskara, cena 209 zł

10 z 15 BENEFIT Confection Cuties Zestaw świąteczny zawierający miniatury kultowych produktów cena 89 zł

11 z 15 MARC JACOBS BEAUTY Anything Go-Gos Zestaw bestsellerów marki: minimaskara Velvet Noir oraz minipomadka Le Marc cena 79 zł

12 z 15 fot. Materiały prasowe HUDA BEAUTY Contour&Strobe Lip Set Zestaw: błyszczyk z efektem lustra Lip Strobe, matowa płynna szminka Liquid Matte, konturówka do ust Lip Contour, cena 139 zł

13 z 15 fot. Materiały prasowe YVES SAINT LAURENT, Black Opium, woda perfumowana 30 ml cena 279 zł

14 z 15 TIFFANY&CO. Tiffany&Co. Zestaw: woda perfumowana 75 ml oraz w prezencie perfumowane mleczko do ciała 100 ml i miniatura zapachu 7,5 ml, cena 589 zł