Premier Cru Krem skutecznie wygładza i ujędrnia skórę, sprawiając, że wygląda na młodszą i bardziej promienną. Dzięki opatentowanemu kompleksowi długowieczności oraz naturalnemu składnikowi wypełniającemu wspiera mechanizmy regeneracyjne, przywracając jej elastyczność. Już po kilku minutach skóra staje się bardziej napięta, a efekt ten utrzymuje się przez długie godziny. Badania pokazują, że regularne stosowanie tego kremu sprawia, że cera jest bardziej sprężysta, rysy twarzy wydają się bardziej wyraziste, a kontur żuchwy lepiej podkreślony.

Z kolei Premier Cru Krem o Bogatej Konsystencji został wzbogacony o bioceramidy, które odbudowują barierę lipidową i głęboko odżywiają skórę. Ta bogata formuła zapewnia długotrwałe nawilżenie i komfort, sprawiając, że cera odzyskuje zdrowy wygląd i gładkość. Dzięki zawartości opatentowanego kompleksu długowieczności Caudalie krem intensywnie działa przeciwstarzeniowo, stymulując funkcjonowanie komórek skóry i poprawiając jej kondycję. Już po pierwszych aplikacjach widoczna jest poprawa nawilżenia i redukcja zmarszczek.

Oba kremy składają się w 98% z naturalnych składników, a ich ekologiczne szklane opakowania nadają się do recyklingu i mogą być ponownie uzupełniane dzięki wymiennym wkładom. To rozwiązanie pozwala znacznie ograniczyć zużycie materiałów opakowaniowych, wpisując się w filozofię świadomej pielęgnacji.

Kelly Rutherford – ambasadorka Premier Cru

Kelly Rutherford to ikona stylu i naturalnej elegancji, która zachwyca zarówno na wielkich galach, jak i w codziennych sytuacjach. Często rezygnuje z makijażu, stawiając na promienną i zadbaną cerę. Dla aktorki pielęgnacja to coś więcej niż codzienny rytuał – to sposób na dbanie o siebie w zgodzie z naturą. Wybiera kosmetyki skuteczne, ale jednocześnie przyjazne środowisku.

Jej podejście do pielęgnacji doskonale współgra z filozofią Mathilde Thomas, założycielki marki Caudalie. Ich znajomość rozpoczęła się 15 lat temu w Nowym Jorku i od tego czasu łączy je wspólna wizja dbania o skórę w sposób holistyczny i odpowiedzialny. Dziś ich drogi ponownie się przecinają, ponieważ Kelly Rutherford została ambasadorką odświeżonej gamy Premier Cru, której wartości doskonale odzwierciedlają jej podejście do piękna i pielęgnacji.

Materiał promocyjny marki Caudalie