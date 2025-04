Większość z was pewnie zauważyła, że szczególnie zimą i wiosną nasza skóra jest narażona nie tylko na przesuszenie, ale również na odwodnienie. Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku, staje się ona szorstka i zaczerwieniona. Jak więc dostrzec tę cienką granicę? Jakie kosmetyki stosować, aby dobrze pielęgnować skórę w sezonie zimowo-wiosennym? Sprawdź!

Jak rozpoznać odwodnienie skóry?



Między odwodnioną, a suchą skórą znajdziemy szereg różnic. Jeśli nie do końca jesteś przekonana, czy je znasz, poznaj nasze rady! Po pierwsze pamiętajcie, że sucha skóra to rodzaj, a odwodnienie to stan przejściowy. Rodzaj możecie określić w prosty sposób. Wystarczy, że po umyciu twarzy, osuszycie ją ręcznikiem i odczekacie ok.30 minut. Jeśli poczujecie ściągnięcie i swędzenie – prawdopodobnie macie suchą skórę. Natomiast odwodnienia nie możemy „przetestować”. Choć jego pierwsze objawy mogą łatwo was zmylić, bo przypominają przesuszenie, warto zwrócić uwagę na pozostałe niepokojące symptomy. Przede wszystkim pojawia się uczucie napięcia, ściągnięcia i dyskomfortu.Łuszczenie się naskórka i powiększone pory też powinny wam dać do myślenia. Odwodniona skóra ma dużą skłonność do podrażnień, pieczenia i nadwrażliwości. Dlatego przebywając w suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach pamiętajcie m.in. o piciu wody. Każdy jej łyk pomoże w utrzymaniu zdrowszego wyglądu.

Jak prawidłowo pielęgnować skórę odwodnioną?



Na sezon zimowo-wiosenny marka tołpa opracowała plan pielęgnacji dostosowanej do każdego rodzaju skóry – suchej, normalnej, mieszanej, tłustej, a także ich indywidualnych potrzeb jak np. wsparcie dla skóry naczyniowej, odwodnionej, trądzikowej lub z oznakami starzenia. Na pomoc skórze odwodnionej przychodzą dermokosmetyki z linii hydrativ, które zawierają odpowiednio dobrane roślinne składniki aktywne i unikatowy multiroślinny torf tołpa, który wzmacnia skórę wrażliwą, nawilża ją (już od pierwszego użycia), ma działanie antyoksydacyjne, regenerujące oraz ochronne. Z kolei dla suchej skóry, charakteryzującej się obniżoną zawartością lipidów w naskórku, marka tołpa przygotowała linię dermokosmetyków lipidro, które natłuszczają, dogłębnie nawilżają oraz regenerują. Dermokosmetyki tołpa są bezpieczne dla skóry, hipoalergiczne, bez SLS-u (w kosmetykach do mycia), PEG-ów, silikonów, donorów formaldehydu, parabenów i oleju parafinowego.

Skuteczność, specjalistyczność, bezpieczeństwo



Jeśli macie już dosyć szarej, pozbawionej naturalnego blasku skóry, powinnyście wypróbować propozycje od marki tołpa. Linia hydrativ to dobry wybór w pielęgnacji zaczerwienionej, podrażnionej i szorstkiej skóry. Wśród tych dermokosmetyków znajdziecie m.in. nawilżający krem odprężający BOGATY NA DZIEŃ SPF 15, który zwiększa nawilżenie o 58% zaraz po zastosowaniu, utrzymuje je przez 24h i poprawia elastyczność skóry nawet o 83%. Drugim polecanym kosmetykiem jest płynna esencja pod krem, zwiększająca nawilżenie skóry, utrzymująca je przez 24h, a także przywracająca odpowiedni poziom pH. Dzięki niej możesz zapomnieć o dotychczasowym używaniu toniku.

Co wybrać w trosce o suchą skórę?

W sezonie zimowo-wiosennym troskliwa opieka należy się także skórze suchej. Objawia się zaczerwienieniem, szorstkością oraz nieprzyjemnym uczuciem ściągnięcia. Bardzo łatwo ulega podrażnieniom.

Dla suchej skóry, charakteryzującej się obniżoną zawartością lipidów w naskórku, marka tołpa przygotowała specjalną linię dermokosmetyków lipidro, które natłuszczają, dogłębnie nawilżają oraz regenerują. W pielęgnacji dziennej świetnie sprawdzi się odżywczy krem tołpa dermo face lipidro, który już po pierwszym użyciu zwiększa nawilżenie skóry o prawie 100%, utrzymuje je przez 24h, zatrzymuje wodę w naskórku i poprawia elastyczność skóry o 18%. A na noc świetnym rozwiązaniem będzie odżywczy krem-olejek regenerujący BOGATY, który zwiększa nawilżenie, wygładza, eliminuje szorstkość oraz poprawia elastyczność skóry. Nie zapomnij o skórze pod oczami. To najbardziej wrażliwe miejsce na twarzy, więc jego nawilżenie powinno być szczególnie intensywne, ale i delikatne. Tutaj polecamy odżywczy krem regenerujący pod oczy na noc. Ważnym punktem pielęgnacji jest odżywczo-regenerująca maska-kokon. Jej regularne stosowanie pomaga skórze zregenerować się i odbudować naturalny płaszcz lipidowy. Przynajmniej raz w tygodniu nałóż maskę-kokon na twarz, szyję oraz dekolt. Maska-kokon przywróci równowagę i przyniesie ulgę.

Jeśli chcesz rozpoznać, jaką masz skórę, zrób szybki test na www.pielegnacja.tołpa.pl

