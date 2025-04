Oczyszczanie twarzy dwa razy dziennie to podstawa pielęgnacji. Rano musimy przygotować twarz do nałożenia makijażu i niejako "przebudzić" ją po nocy, a wieczorem konieczne jest przeprowadzenie starannego oczyszczania i demakijażu. Pójście spać bez dokładnego usunięcia zanieczyszczeń i makijażu to jedno z najcięższych przewinień, jakie możesz popełnić wobec swojej skóry. Wypracowanie właściwych nawyków pielęgnacyjnych i ich systematyczne powtarzanie każdego dnia to podstawa do tego, byś mogła cieszyć się ze zdrowej, tryskającej energią skóry. Stań więc twarzą w twarz z lustrem i zanim po raz kolejny przystąpisz do codziennego rytuału, zastanów się, czy Twoje oczyszczanie jest skuteczne, poprawne i zgodne z zasadami prawidłowej pielęgnacji.

Reklama

1. Rozpoznaj swój typ cery

Przede wszystkim, poświęć trochę czasu na to, by prawidłowo rozpoznać typ swojej cery. Większość osób nie zawsze potrafi zrobić to właściwie. Jeśli nie jesteś do końca pewna, może warto zasięgnąć rady specjalisty? Oto podstawowe typy cery:

Cera sucha - może być uwarunkowana genetycznie lub powstać na skutek nieprawidłowej pielęgnacji. Jak ją rozpoznać? Ma skłonność do wysuszania, złuszczania, zaczerwienienia, małych pęknięć naskórka lub zmian zapalnych. W dotyku jest szorstka i silnie napięta, często towarzyszy jej uczucie swędzenia i pieczenia.

Cera wrażliwa to bardziej STAN skóry niż jej rodzaj! Charakterystyczne jest zaczerwienienie skóry i częste uczucie napięcia. Aż 68% Polek uważa, że ma skórę wrażliwą.

Cera normalna to taka, która jest odpowiednio nawilżona, dobrze napięta, jędrna i elastyczna. Taka cera jest odporna na szkodliwe czynniki środowiska, ma duże zdolności regeneracji i nie sprawia problemów przy prawidłowej pielęgnacji.



Cera tłusta ma ziemisty, oliwkowy kolor, najbardziej widoczny w fałdach i zmarszczkach. Jest błyszcząca, nierówna, z poszerzonymi porami, a w okolicach tzw. linii T (czoło i nos) często pojawiają się zmiany zaskórnikowe lub zapalne.

2. Dobierz właściwy kosmetyk do swojej cery

Kiedy już rozpoznasz typ swojej cery, musisz dobrać do niego odpowiednie produkty kosmetyczne. Muszą one trafiać w potrzeby Twojej skóry. Tak, jak składniki kremów odpowiadają na fizjologiczne potrzeby skóry, tak samo kosmetyki, które wybierasz do codziennego oczyszczania twarzy, powinny być przeznaczone dla Twojego rodzaju cery. Innych składników będzie potrzebować cera sucha, a innych tłusta. Stosowanie niewłaściwych produktów może sprawić, że uzyskasz efekt odwrotny od zamierzonego!

Jeśli posiadasz cerę tłustą i trądzikową, jako ostatnią fazę demakijażu (np. po użyciu pianki czy żelu do mycia twarzy), zastosuj odpowiednio dobrany płyn micelarny. Przy cerze wrażliwej oraz bardzo suchej, można go z powodzeniem użyć zamiast wody, oczywiście w odpowiednim wariancie – np. NIVEA Płyn micelarny do cery wrażliwej i nadwrażliwej.

3. Bądź systematyczna

Codzienna pielęgnacja powinna być systematyczna. Regularnie, rano i wieczorem powtarzaj swą pielęgnacyjną rutynę. Zanim rozpoczniesz dzień, musisz przygotować swą twarz na obronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak promieniowanie UV, zanieczyszczenia środowiskowe, czy wolne rodniki. Z kolei noc to czas, kiedy Twoja skóra "naprawia" szkody poniesione w czasie dnia. Wspomóż więc jej regenerację, podział komórek i poprawę ukrwienia. Staraj się nigdy nie "odpuszczać". Nawet, kiedy jesteś bardzo zmęczona i późno wróciłaś do domu.

4. Oczyszczaj i odżywiaj skórę twarzy

Ważne jest, by pielęgnacja twarzy nie ograniczała się jedynie do jej umycia. Równie istotne jest jej prawidłowe odżywianie. Rano, zanim nałożysz krem na dzień, a następnie makijaż, koniecznie oczyść twarz. Wieczorem dokładnie zmyj podkład, a także tusz do rzęs. Dzięki dobrym płynom micelarnym, możesz to zrobić w niezwykle prosty i skuteczny sposób. Wystarczy, że nawilżysz wacik, a następnie przetrzesz nim twarz. Płyn micelarny, bez konieczności pocierania, niczym magnes lub odkurzacz usunie wszelkie zabrudzenia i pozostałości makijażu. Pamiętaj: nawilżony wacik pozostaw na ok. 10-15 sekund, by formuła micelarna mogła zadziałać i rozpuścić makijaż. Tak będzie efektywniej i co ważne – bez wspomnianej już konieczności pocierania. Pamiętaj też, by nie naciągać skóry – przyspiesza to powstawanie zmarszczek mimicznych. Po dokładnym oczyszczeniu twarzy Twoja skóra jest gotowa na przyjęcie odżywczego kremu.

5. Wypracuj codzienne poprawne nawyki

Przy demakijażu oka nasączony płynem wacik kosmetyczny przytrzymaj chwilę, tak by makijaż się rozpuścił. Zmywaj w kierunku od zewnętrznego do wewnętrznego kącika oka albo z góry na dół. Demakijaż twarzy zacznij od środka, kieruj się od wewnętrznej do zewnętrznej części. Pocieranie i naciąganie nie jest konieczne, bo micele same przyciągają wszystkie zanieczyszczenia i rozpuszczają makijaż. Po dokładnym oczyszczeniu skóry (do czystego wacika) zastosuj pielęgnację odpowiednią do rodzaju i potrzeb cery.

6. Obserwuj i reaguj na zmiany skóry

Pamiętaj, że potrzeby skóry zmieniają się z wiekiem, a także z porą roku! Każdy typ skóry może się okresowo uwrażliwiać np. na skutek długotrwałego zimna czy przebywania w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach. Skóra wrażliwa może pojawić się w każdym wieku, przy każdym typie skóry, dlatego warto pamiętać, by odpowiednio szybko reagować właściwymi kosmetykami i odpowiednio zmodyfikowaną pielęgnacją.

7. Znajdź swój produkt

By wszystkie powyższe zasady przyniosły oczekiwany efekt, poszukaj takiego produktu, który będzie spełniał Twoje wymagania. Dziś jednym z najbardziej popularnych kosmetyków do oczyszczania są płyny micelarne. Warto wiedzieć, że w ofercie NIVEA istnieją takie płyny micelarne, które oprócz tego, że skutecznie oczyszczają skórę, dodatkowo także ją pielęgnują, co wyróżnia je na tle innych produktów. Abyś mogła wybrać ten, który najlepiej trafi w Twoje potrzeby, NIVEA opracowała 3 różne warianty: Pielęgnujący płyn micelarny do cery normalnej i mieszanej, płyn do cery suchej i płyn micelarny do cery wrażliwej i nadwrażliwej. Posiadają one formułę 3w1. Oznacza to, że nie tylko usuną makijaż z twarzy, ale także skutecznie oczyszczą i nawilżą Twoją skórę, jak również zajmą się pielęgnacją Twoich rzęs.

Reklama

Pamiętaj, że właściwa pielęgnacja i oczyszczanie twarzy szybko przyniosą wyraźny efekt w postaci pięknej, rozpromienionej i zdrowej cery. Wypracuj w sobie prawidłowe nawyki i konsekwentnie się ich trzymaj!