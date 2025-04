Reklama

Nawilżanie - sekret pięknej skóry niezależnie od wieku

Dermatolodzy są zgodni, że nawilżanie skóry jest najważniejszym aspektem pielęgnacji - niezależnie od jej wieku i rodzaju. Jeśli skóra jest silnie przesuszona, może stać się tak cienka, że zmarszczki pojawią się na niej już w młodym wieku. To właśnie odpowiednie nawilżenie pomaga spowolnić proces starzenia się skóry nawet o kilka lat. Chcesz jak najdłużej cieszyć się piękną cerą? Zadbaj, by była doskonale nawilżona i podaruj jej pielęgnację na najwyższym poziomie. Wybieraj dobre produkty o działaniu nawilżającym.

Miód - najdoskonalszy kosmetyk nawilżający i odmładzający

Miód nie bez powodu jest ceniony od wieków jako doskonały kosmetyk o sprawdzonym działaniu odżywczym. Ten wyjątkowy składnik o silnym działaniu pielęgnacyjnym świetnie nawilża, działa antyseptycznie i antybakteryjnie, a ponadto nadaje się do każdego typu cery. Dodaje skórze blasku i witalności, łagodzi wszelkie zmiany zapalne i trądzikowe. Dodatek miodu w kosmetykach wspiera profilaktykę anty-aging, pomaga spłycić zmarszczki, wygładza i ujędrnia. Miód silnie rewitalizuje i pozostawia skórę elastyczną, miękką i miłą w dotyku.

Maltański miód - wyjątkowy składnik pielęgnacyjny

W poszukiwaniu najlepszego miodu do pielęgnacji trafiamy na Maltę, która słynie z wyjątkowo czystego miodu, uprawianego tam od początków cywilizacji. Wciąż działają tam najstarsze na świecie pasieki, pochodzące z czasów punickich.

W świecie naturalnych składników maltański miód jest mistrzem pielęgnacji! Zawiera aż do 90% pyłku tymianku, deklasując wszystkie inne miody świata! Wspomaga pielęgnację każdej cery i pomaga pozbyć się wszelkich problemów skórnych. Znajdziesz w nim szereg witamin (A, E, D, B1, B2, B6, C), oraz makro i mikroelementy (wapń, fosfor, magnez, sód i potas, żelazo, miedź, cynk, mangan, krzem i selen). To istny alfabet piękna dla Twojej skóry! Miód świetnie nawilża, a jednocześnie przywraca równowagę skórze tłustej i trądzikowej. Do tego zapobiega stanom zapalnym i podrażnieniom skóry, przeciwdziała przesuszeniu i łuszczeniu się naskórka. Rewitalizuje, wygładza i sprawia, że skóra jest gładka jak jedwab, a cera promienna, wypoczęta i pełna blasku.

Ghasel - ekskluzywne kosmetyki z maltańskim miodem

Szukasz dobrych kosmetyków z miodem? Poznaj kosmetyki GHASEL - nową, unikalną linię pielęgnacyjną na bazie maltańskiego miodu. Stworzona do twarzy i ciała, zawiera kwintesencję tego, co najcenniejsze w znanym od wieków, wyjątkowym miodzie z Malty. W skład linii wchodzą kosmetyki do oczyszczania, tonizowania i pielęgnacji, idealne w każdym wieku i każdego rodzaju cery. Twoje serce z pewnością skradnie oczyszczający żel do mycia z miodem i nawilżającym kwasem hialuronowym oraz kojącym wyciągiem z rumianku, a także doskonały tonik o silnie pielęgnujących właściwościach. Hitem jest nawilżający krem do twarzy z maltański miodem, który zawiera szereg składników pochodzenia roślinnego, niezastąpionych w porannej i wieczornej pielęgnacji skóry: masło shea, kofeina, witamina E, ekstrakt z liści szałwii i zielonej herbaty to odżywczy koktajl młodości, który doskonale zadba o skórę w każdym wieku. Wyjątkową pielęgnację skóry zapewni również miodowa maska do twarzy z kofeiną, cynamonem i zieloną glinką. W skład linii Ghasel wchodzi ponadto bogaty, odżywczy krem do ciała. Jego aksamitna konsystencja to solidna dawka luksusu dla Twojej skóry.

Kosmetyki GHASEL - świetne efekty na Twojej skórze



Kosmetyki GHASEL doskonale odżywiają, nawilżają i upiększają. Dzień po dniu poprawiają kondycję skóry, spłycają zmarszczki i chronią naskórek przed niszczeniem. Ponadto działają odnawiająco: złuszczają martwy naskórek, pozostawiając skórę idealnie gładką i miłą w dotyku. Sekret tej słodkiej pielęgnacji polega na wykorzystaniu wyjątkowego, cenionego na całym świecie maltańskiego miodu w połączeniu z mocą roślinnych ekstraktów i naturalnych składników - wszystko po to, by w pełni zadbać o każdy rodzaj skóry w każdym wieku. Piękna cera może być faktem, a teraz dzięki GHASEL uzyskasz ją w prosty i szybki sposób. Poznaj produkty, które uwielbiają o Ciebie dbać! Wypróbuj miodowe kosmetyki GHASEL. To najsłodszy sposób na piękną skórę niezależnie od wieku.

