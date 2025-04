Kiedy Alicia Keys pojawiła się publicznie bez makijażu, zachwyciłyśmy się jej gładką skórą. Wtedy zaczęłyśmy się zastanawiać, jak o nią dba. To zapewne zasługa genów, ale uważamy, że bardzo duże znaczenie ma również codzienna i systematyczna pielęgnacja. Okazuje się, że ona wcale nie musi kosztować fortuny i zajmować dużo czasu. Wystarczy zmienić kilka rzeczy w swoich codziennych przyzwyczajeniach. Spisując je, przypomniałyśmy sobie rzeczy, które zawsze powtarzały nasze mamy. Teraz gdy jesteśmy dorosłe, bardzo żałujemy, że nie stosowałyśmy się do tych zasad już wcześniej. Dopiero teraz rozumiemy, że na wygląd skóry bardzo duży wpływ ma nasz tryb życia i dieta. Zobaczcie, do jakich rad udzielanych przez mamy warto się stosować.

1. Pij więcej wody

Jesteśmy pewne, że słyszałaś to już wiele razy. Jednak nie da się ukryć, że odpowiednie nawodnienie organizmu sprawia, że wszystko działa w nim bez zarzutów. Pamiętaj, że gdy jesteś odwodniona, skóra jest szara i przesuszona. Czy to nie jest wystarczający powód, aby pić wodę? Oczywiście zalecana ilość zależy od płci, wieku i poziomu aktywności fizycznej. Jednak za absolutne minimum można przyjąć 1,5 litra wody dziennie, a latem ta dawka powinna wynosić 2 litry.

Ile wody trzeba pić każdego dnia?

2. Nie przebywaj długo na słońcu

Wiemy, że ciężko unikać słońca, jednak tutaj bardziej chodzi o zachowanie zdrowego rozsądku. Zapewne doskonale wiecie, że promieniowanie ultrafioletowe powoduje szybsze starzenie skóry i przyczynia się do powstawania przebarwień. Dlatego, aby jak najdłużej utrzymać młody wygląd skóry, należy na co dzień stosować kremy z filtrem min. 30 SPF, nosić okulary przeciwsłoneczne, aby nie mrużyć oczu i najlepiej nosić nakrycie głowy z szerokim rondem, aby jeszcze bardziej ochronić twarz.

Czym właściwie są filtry? To substancje chemiczne pochłaniające lub odbijające szkodliwe promieniowanie słoneczne. Obecnie stosuje się filtry chemiczne i fizyczne, zwane również mineralnymi. Już minęły czasy, gdy tego typu kosmetyki zostawiały na twarzy białą, tłustą warstwę, która się nie wchłaniała. Teraz mają lekkie konsystencje i praktycznie niczym nie różnią się od kosmetyków używanych na co dzień.

Kremy do twarzy, które ochronią was przed szkodliwym działaniem słońca

3. Zerwij ze złymi nawykami

To może wydawać się oczywiste, ale bardzo często bagatelizujemy takie rady i stwierdzamy, że mama jak zwykle przesadza. Okazuje się, że nieprzespane noce, picie dużych ilości alkoholu, palenie papierosów i niezdrowa dieta odbija się na stanie naszej skóry. A dokładniej, te czynniki sprawiają, że wygląda ona znacznie starzej!

4. Pielęgnacja to podstawa

Pielęgnacyjny reżim powinna wprowadzić w swoje życie każda kobieta. Oczyszczanie skóry, nawilżanie i złuszczanie do podstawowe elementy pielęgnacji, które powinny stać się codzienną rutyną. Jesteśmy pewne, że już po kilku tygodniach zauważycie efekty. Skóra będzie lepiej napięta, nawilżona i bardziej promienna.

Gdy jesteście w okolicy 25 roku życia, to powinnyście dokładniej przyjrzeć się swojej skórze. Być może powinnyście już zacząć stosować kosmetyki przeciwstarzeniowe. Dzięki nim znacznie dłużej utrzymacie skórę w dobrej kondycji i opóźnicie procesy starzenia.

Zmagasz się z pierwszymi oznakami starzenia? Mamy coś dla ciebie!

5. Wysypiaj się!

Sen powinien od dzisiaj stać się twoim najlepszym przyjacielem. Idealnie byłoby, gdybyś spała 7-8 godzin dziennie, ale doskonale wiemy, że czasem nie jest to możliwe.

Pamiętaj, że skóra najlepiej regeneruje się w nocy. Dlatego, zanim położysz się do łóżka, zadbaj o jej regenerację. Wklep w skórę serum, zastosuj krem do twarzy i pod oczy. Jeżeli skóra wymaga specjalistycznej pielęgnacji lub intensywnego nawilżenia, to zastosuj maseczkę na noc. To jeszcze mało znany kosmetyk, ale daje bardzo dobre rezultaty. Wszystko dzięki dużej dawce składników odżywczych.

Z jakimi kosmetykami warto się położyć spać?

