Jakiś czas temu przygotowałyśmy dla was zestawienie kosmetyków, które mają swoje tańsze zamienniki. Ten tekst spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem z waszej strony, dlatego postanowiłyśmy stworzyć jego kolejną odsłonę.

Kultowe kosmetyki i ich tańsze zamienniki

Tym razem w naszym zestawieniu znajdziecie jedynie kosmetyki do makijażu - cienie do powiek, róże do policzków, palety do konturowania i cieni do powiek. Jesteśmy przekonane, że w kilku przypadkach będziecie się zastanawiały, który produkt pochodzą z wyższej półki cenowej. Naszą największą uwagę zwróciła paleta cieni do powiek Naked Smoky od Urban Decay i jej tańsza wersja Go Nude marki Wibo. Prawda, że są identyczne?

1 z 8 Paleta cieni do oczu Naked Smoky Urban Decay, cena, ok. 225 zł vs. Paleta cieni do powiek Go Nude Wibo, cena, ok. 39 zł

2 z 8 Róż Sunrise Bikor, cena, ok. 135 zł vs. Róż do policzków Luxe Color Blush Gentle Touch Zoeva, cena, ok. 32 zł

3 z 8

4 z 8 Paleta do makijażu oczu Chocolate bar Too Faced, cena, ok. 179 zł vs. Paleta 16 cieni Wonder Palette Death By Chocolate Heart Makeup, cena, ok. 40 zł

5 z 8 Zestaw do makijażu The Manizer Sisters The Balm, cena, ok. 179 zł vs. Rozświetlacze Highlighter Palette Highlight Makeup Revolution, cena, ok. 30 zł

6 z 8 Czerwony róż w płynie do ust i policzków Benefit, cena, ok. 149 zł vs. Płynny róż do policzków Technic Cheek Tint, cena, ok. 8,90 zł

7 z 8 Zestaw do konturowania Face Form Palette Light Sleek, cena, ok. 49,90 zł vs. Paleta do konturowania 3 Steps to Perfect Face Wibo, cena, ok. 19 zł