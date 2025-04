4 z 5

Prezenty dla wielbicielki polskich marek

1. Kuracja intensywnie nawilżająca Dottore, cena, ok. 300 zł; 2. Modelujący peeling do ciała AA Sensitive Nature SPA, cena, ok. 67 zł; 3. Błyszczyk do ust Dr Irena Eris, cena, ok. 55 zł; 4. Pianka do mycia ciała Organique, cena, ok. 29 zł; 5. Cienie do powiek Bikor, cena, ok. 165 zł