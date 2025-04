fot. Maybelline NY, backstage DKNY

Reklama

Pomarańczowe usta - hot trend wiosna-lato 2014

Pomarańczowy to nowa czerwień w sezonie wiosna-lato 2014. Oranż w różnych postaciach (z ekstremalnym połyskiem, w zachowawczym macie, mocno nasycony i delikatnie) zdominował makijaże na wybiegach. Pomarańczowe usta w różnych postaciach oglądaliśmy między innymi na pokazach Nanette Lepore, Donny Karan, Very Wang, Rag & Bone, Christiana Siriano i DKNY.

fot. Maybelline NY, backstage DKNY

- Pomarańczowe usta były hitem na wybiegach sezonu wiosna/lato 2014 na całym świecie. Wyraźnie królowały na pokazie DKNY czy PRABAL GURUNG podczas Nowojorskiego Fashion Weeku. Makijaż ust u Karli Kloss, która była gwiazdą pokazu DKNY, był bardzo precyzyjnie wykonany. Aby uzyskać taki efekt, należy idealnie pokryć usta błyszczykiem Color Sensational w odcieniu electric orange. Nada on intensywny pomarańczowy kolor. Jeśli chcemy uzyskać bardziej pastelowy odcień oranżu, wybierzmy żelowa pomadkę Color whisper w kolorze orange attitude - tłumaczy Grzegorz Kasperski, makijażysta Maybelline New York.

- Odważne fashionistki zachęcam do śmiałego połączenia ognistych pomarańczowych ust z kreską na oku i mocnymi brwiami. Jeśli wolisz subtelniejszy look albo chcesz, by usta grały pierwszoplanową rolę, wyprofiluj policzki różem, a na powieki połóż brązowy cień - dodaje.

Polecamy: Poznaj 5 najważniejszych trendów wiosny i lata 2014

Pomarańczowe usta - hot kosmetyki

Pomarańczowe usta nosimy zarówno w dzień jak i wieczorem. W wersji dziennej sięgamy zarówno po matowe pomadki jak i błyszczyki.

W wersji wieczorowej łączymy pomarańczową szminkę ze złotem – optycznie powiększając usta i nadając im iście luksusowego wyglądu.

Reklama

1. Szminka "Kolor na żądanie" AVON Color Trend (odcień Orange You Sweet), cena: 15 zł; 2. Szminka Rouge Infusion Sephora (nr 9), cena: 56 zł; 3.Szminka Color Whisper Maybelline (odcień Orange Attitude), cena: 25 zł; 4. Szminka Just Lips Vipera (nr 12), cena: 13,50 zł; 5. Potrójna pomadka Triple Core Trend Edition Oriflame (odcień Coral Trend), cena: 32,90 zł

Polecamy: Modne fryzury na wiosnę - trendy 2014