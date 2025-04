Szminka ma niezwykłą moc. Potrafi całkowicie odmienić wygląd i dodać pewności siebie. Szczególnie czerwień na ustach tak działa - sprawia, że błyskawicznie stajesz się superwoman. O magicznej sile koloru przekonała się każda z nas, ale zostało to również udowodnione naukowo. Doskonale wiedzieli też o tym wizażyści, kreując trendy na lato 2022. Patrząc na lansowany na wybiegach make-up widać, że odważne, wyraziste usta są siłą napędową całej stylizacji. Rządzą 3 podstawowe kolory: uroczy róż, ponadczasowa czerwień oraz na fali obsesji trendów z lat 90., wargi w odcieniach nude, obrysowane brązową konturówką.

Reklama

Wybrałyśmy dla ciebie 5 najlepszych pomadek do ust na lato 2022, które pokochasz od pierwszej aplikacji. Niezależne od tego, czy szukasz tradycyjnych szminek czy w płynie, matowych lub pełnych rozświetlających drobinek, wybierzesz coś dla siebie.

Spis treści:

Ta płynna szminka to geniusz! Pozostawia usta maksymalnie lśniące, nawet do 16h. Nie rozmazuje się i nie ściera. Dzięki formule wzbogaconej w witaminę E oraz aloes, nawilża i silnie odżywia wargi. Must have w kosmetyczce.

10 największych urodowych trendów na sezon wiosna-lato 2022

fot. Super Stay Vinyl Ink, Maybelline; cena: ok. 60 zł/materiały prasowe

Dzięki kremowej, delikatnej konsystencji dostosowuje się do ruchu warg, co pozwala na dokładne krycie. Żywy, intensywny kolor utrzymuje się do kilku godzin.

fot. Rouge Is Not My Name, Sephora Collection, cena: 59 zł/materiały prasowe

Delikatna, kremowa o lekkim kryciu pomadka idealnie sprawdzi się na co dzień. Pięknie podbija naturalny kolor ust, a jednocześnie chroni je i zapewnia solidną porcję nawilżenia.

fot. Bright Lipstick, Dr Irena Eris; cena: 69 zł/materiały prasowe

Czerwona pomadka to kwintesencja kobiecości. Powinna znaleźć się w każdej kosmetyczce. Trendy makijażowe się zmieniają, ale czerwień to klasyk klasyków. Ta od luksusowej, włoskiej marku Nebu, zamknięta w złocistym opakowaniu zdobionym kryształkiem Svarovskiego, wygląda jak małe dzieło sztuki. Cieszy oko nie tylko jej design, ale tez efekt po aplikacji. Usta są lśniące, gładkie i w pięknym, zmysłowym kolorze. Dzięki zawartości olejku migdałowego i jojoba dodatkowo je regeneruje i nawilża.

Czysty makijaż, czyli „clean makeup” to hit na TikToku. Jak wygląda modny makijaż na wiosnę 2022?

fot. Amore Vivace Luminous Cream, Nebu Milano; cena: ok. 220 zł/materiały prasowe

Pomadka Velvet Matte od Golden Rose ma status kosmetycznego bestsellera. Zna ją każda fanka makijażu. Idealnie się rozprowadza, a dzięki zaawansowanej formule jest odporna na ścieranie. Pozostawia matowe, aksamitne wykończenie.

fot. Velvet Matte Lipstick, Golden Rose; cena: ok. 16 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Palety cieni do powiek na lato 2022: 5 najlepszych, które zachwycą cię kolorami i jakością

Olejek do ust — 5 TOP produktów, które optycznie powiększają wargi i nadają im super połysk