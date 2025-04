Wiele blogerek urodowych twierdzi, że to najlepsza matowa pomadka na rynku. Wyróżnia ją neutralna odcień, który pasuje do każdego typu urody, a także przystępna cena. Obecnie MAYBELLINE Color Sensational Mat Nude jest w świetnej promocji w Rossmannie. Jednak okazuje się, że można upolować w internecie jeszcze lepszą ofertę!

MAYBELLINE Color Sensational Mat Nude kolor 930 w najniższej cenie

Matowe wykończenie makijażu ust jest na topie od kilku sezonów. Nic dziwnego, że szminki dające matowy efekt sprzedają się jak świeże bułeczki.

Cieszą się ogromnym wzięciem wśród blogerek i influencerek internetowych, które szczególnie upodobały sobie serię Matt Nudes firmy MAYBELLINE. Najbardziej rozchwytywanym kolorem jest nr 930, neutralny beż, który pasuje do każdego typu urody.

Matowa pomadka MAYBELLINE nr 930 kosztuje ok. 31,39 zł. Poszperałyśmy w internecie, żeby sprawdzić, czy da się kupić ją taniej. Okazuje się, że to możliwe. Oczywiście do ceny trzeba doliczyć jeszcze koszty wysyłki. Jednak dorzucając do koszyka kilka innych niezbędnych drobiazgów kosmetycznych i tak wyjdzie taniej.

Dlaczego warto ją kupić? W internetowych opiniach kobiety podkreślają jej fenomenalny odcień. Użytkowniczki doceniają również jej trwałość i doskonałe nawilżanie ust.

Posiadam kolorek 930 Nude Embrance. Jest to piękny neutralny nudziak. Pomadka jest zdecydowanie moją ulubioną. Gdy nie wiem co nałożyć na usta zawsze wybieram tą. Jest bardzo komfortowa na ustach, daje matowy efekt jednak nie jest wysuszająca. Przez jej jasny kolor da się nią pomalować na szybko w biegu, nawet bez lusterka. Nie jest najtrwalszą pomadką na świecie jednak za jej jakość, komfort i nawilżenie na ustach uważam, że jest godna polecenia - pisze zielonarelacjaa na stronie KWC.

