Znacie markę Inglot? Na pewno. A wiecie, że pochodzi z Przemyśla i zaczynała od produkowania cieni do powiek i lakierów do paznokci, które można było kupić wyłącznie w osiedlowych drogeriach? Teraz marka Inglot to potęga, ma swoje stoiska niemal w każdym centrum handlowym w Polsce. Ale to nie wszystko - salony marki można spotkać nawet w Moskwie czy Nowym Jorku!

Jesteśmy przekonane, że taki sam sukces odniosą inne polskie marki kosmetyczne, w których dostrzegamy ogromny potencjał. Specjalnie dla Was przygotowałyśmy zestawienie takich, które warto poznać. Kto wie, może już wkrótce pojawią się na backstage'ach światowych wybiegów?

W naszej galerii znajdziecie przegląd kosmetyków polskich marek: