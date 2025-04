Podkład w nieodpowiednim odcieniu to podstawowy błąd w makijażu. Dodaje lat, podkreśla zmarszczki, a czasami nawet sprawia, że wyglądamy niezdrowo. Co zrobić, aby tego uniknąć? Rozwiązaniem jest dopasowanie go dzięki Color Profile w perfumerii Sephora. To sposób na bezpłatne, a także błyskawiczne dobranie odpowiedniego dla swojej cery koloru oraz konsystencji fluidu, a także innych kosmetyków, jak korektor czy puder.

Jak to się robi? Postanowiłyśmy to dla was sprawdzić.

Reklama

Więcej na temat fluidów:

Wybieramy najlepszy podkład na lato

11 podkładów, w które warto zainwestować

Jak makijażem powiększyć oczy?