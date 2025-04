Tym razem przeprowadzimy dokładną analizę typu kolorystycznego JESIEŃ. Przypominamy, że na początku warto określić czy jest się ciepłym (wiosna, jesień) czy zimnym (lato, zima) typem. Do określenia temperatury karnacji użyjcie srebrnej i złotej folii lub pomarańczowej i różowej chusty. Jeśli uznacie, że wasza cera promienieje i wygląda świeżo przy srebrnym lub różowym kolorze jesteście typem chłodnym. Jeśli natomiast będzie tak przy złotym lub pomarańczowym jesteście typem ciepłym.



JESIEŃ - cechy:

Najbardziej ognisty typ urody! I niestety jednocześnie najrzadziej występujący. To co najbardziej nam się kojarzy z tym typem urody to ciepłe kolory. Nie wszystkie jednak jesienie są rude i piegowate. Mogą pojawić się wśród nich zarówno blondynki jak i ciemnowłose. Warunkiem jest brak zimnych tonacji w skórze i włosach. Oznacza to, że cera Pani Jesieni zawsze będzie miała ciepłe, podbarwienie, a włosy będą miały złocisty, bądź miedziany odcień.



Jesień dzieli się na:

zgaszone

ciepłe

ciemne



Zgaszona Jesień - cechy:

Skóra: neutralny beż, oliwkowy, kość słoniowa

neutralny beż, oliwkowy, kość słoniowa Oczy: piwne, jasnobrazowe, szarozielone, niebieskozielone

piwne, jasnobrazowe, szarozielone, niebieskozielone Włosy: ciepłe blondy, jasny ciepły brąz, mogą pojawić się czerwone refleksy

Kolory idealne dla Zgaszonej Jesieni - mało kontrastowe, przytłumione, ciepłe: łososiowy, brązy, kość słoniowa, khaki, brzoskwiniowy, koralowy, różowy, miętowy, szmaragdowy, morska zieleń, fioletowy.



Ciepła Jesień - cechy:

Skóra: złotobeżowa, kość słoniowa, ciepły beż - bardzo często pojawiają się piegi

złotobeżowa, kość słoniowa, ciepły beż - bardzo często pojawiają się piegi Oczy: ciemnozłotobrązowe, oliwkowe

ciemnozłotobrązowe, oliwkowe Włosy: rude, średni złoty brąz, kasztanowe

Kolory idealne dla Ciepłej Jesieni - średnio kontrastowe, kolory ziemi: khaki, brązowy, łososiowy, brzoskwiniowy, bakłażanowy, szmaragdowy, fioletowy, brązowy.



Ciemna Jesień - cechy:

Skóra: oliwkowa, miodowo-brązowa, ciepły beż

oliwkowa, miodowo-brązowa, ciepły beż Oczy: orzechowe, ciemnobrązowe lub czarne

orzechowe, ciemnobrązowe lub czarne Włosy: ciemny kasztan, ciemny rudy

Kolory idealne dla Ciemnej Jesieni - głębokie, nasycone, mocno kontrastujące: czarny, brązowy, brzoskwiniowy, czerwony, zielony, żółty, turkusowy, granatowy, fioletowy



