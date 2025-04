Inwestujemy w najlepsze produkty do pielęgnacji skóry, makijażu i zabiegi anti-ageing, dbamy o zdrową dietę i regularne ćwiczenia, wszystko po to, aby zachować młody i promienny wygląd na dłużej. Niestety, to wszystko na nic, jeśli nie zadbamy o nasz sen. Wysypianie się to jedno, jednak kluczową rolę odgrywa też pozycja, w jakiej śpimy. Spanie na boku czy na brzuchu powoduje, że na twarzy powstają odgniecenia (zmarszczki senne), które z czasem utrwalają się i zostają z nami na zawsze. Jak temu zaradzić? Zamienić swoją zwykłą poduszkę na specjalną poduszkę przeciwzmarszczkową, która została zaprojektowana tak, aby dbać o naszą skórę podczas snu — rano jest miękka, gładka, wolna od bruzd i obrzęków.

Poduszka na zmarszczki ma charakterystyczny, unikalny kształt motylka z wgłębieniem na środku. Została zaprojektowana tak, aby zapobiegać powstawaniu odgnieceń, łagodzić bóle mięśniowe i zapewnić spokojny, zdrowy sen.

Poduszki na zmarszczki zazwyczaj wypełnione są oczyszczonymi łuskami gryki lub antyalergicznymi, silikonowymi kulkami poliestrowymi. Oba rodzaje łatwo dopasowują się do kształtów głowy.

Poduszka na zmarszczki - efekty:

zapobiega powstawaniu zmarszczek sennych na czole, skroniach, brodzie i policzkach;

przeciwdziała obrzękom — twarz po nocy wygląda świeżo i promiennie;

łagodzi bóle szyi, pleców i ramion;

działa przeciwtrądzikowo;

zapewnia spokojny i komfortowy sen.

Masaż Kobido — prasuje zmarszczki, ujędrnia skórę i poprawia owal. Na czym polega i jak często go wykonywać?

Dobrej jakości poduszkę na zmarszczki znajdziemy w sklepach dla fizjoterapeutów i w wybranych sklepach internetowych. Ceny zaczynają się od 200 zł. Czy warto w nią zainwestować? Zdecydowanie. To jednorazowy zakup na lata, za który skóra nam podziękuje. Dzięki niej będziesz budziła się wypoczęta i piękna. Zapomnisz o opuchliźnie i zmarszczkach, które widziałaś do tej pory za każdym razem rano w lustrze.

fot. Poduszka na zmarszczki, myBuddy, cena: 159,90 zł/materiały prasowe

fot. Poduszka na zmarszczki, poszewka algi i bambus, Bye Bye Wrinkles, cena: 279 zł/materiały prasowe

fot. Poduszka na zmarszczki Tempur® Ombracio ze Smartcool Technology™, cena: 991 zł/materiały prasowe

