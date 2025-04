Na rynku pojawia się coraz więcej podkładów i kremów BB w "poduszce". Ten produkt powstał oczywiście w Azji, ale największe zachodnie koncerny szybko zrozumiały, że to kosmetyk, który pokochają kobiety na całym świecie.

Reklama

Czym jest podkład w "poduszce"?

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że w opakowaniu kryje się zwykły puder do twarzy. Jednak w środku czeka na nas kosmetyk nowej generacji. Cushion foundation to płynny podkład zanurzony w delikatnej, warstwowej gąbce. Do jego nakładania używa się specjalnego aplikatora, który jest zawsze w komplecie. Dzięki niemu produkt delikatnie wklepujemy w skórę, a nie wcieramy jak tradycyjny podkład.

"Poduszeczki" zwykle mają bardzo lekką formułę, która ma za zadanie jedynie wyrównać koloryt skóry. Kosmetyk daje bardzo subtelny, zupełnie niewidoczny efekt, który pokochają wielbicielki naturalnego makijażu. Dodatkowo, po jego zastosowaniu nie trzeba używać pudru (daje matowe wykończenie), a skóra jest świeża i rozświetlona. Wielu producentów rekomenduje go do poprawek makijażu w ciągu dnia. Jednak ja używam go zamiast tradycyjnego fluidu czy kremu BB i jestem zachwycona efektem. Moja skóra nawet po całym dniu wygląda dobrze - nie świeci się, a makijaż jest tam, gdzie był o 8 rano.

WAŻNE! Jeżeli zależy wam na ukryciu niedoskonałości, to niestety nie jest kosmetyk dla was.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

10 kosmetyków, który musicie wypróbować w lutym

Kosmetyki na wiosnę za mniej niż 40 zł!

Te kosmetyki sprawią, że będziesz wyglądała młodziej