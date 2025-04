Jeśli chodzi o triki kosmetyczne — TikTok króluje. Bezapelacyjnie. Kiedyś służył nam do tego YouTube, ale te czasy już dawno za nami. Popularna platforma jest teraz numerem jeden. Prawie codziennie pojawia się tam nowy film, który według zapewnień ma ułatwiać życie i sprawiać, że będziemy jeszcze piękniejsze. Użytkowniczki podrzucają nam nie tylko sprytne sztuczki, ale też recenzują kosmetyki, dlatego jeśli tak jak my, kochasz świat beauty, warto założyć tam konto choćby po to, żeby być ze wszystkim na bieżąco.

Ostatnio viralowy był m.in. trik polegający na malowaniu twarzy czerwoną szminką, który daje efekt naturalnie zaróżowionej skóry, usta „gym lips” i „jednowarstwowy makijaż” . W tym tygodniu natomiast, dziewczyny mają obsesję na punkcie nietypowej techniki nakładania podkładu, a dokładniej — przed użyciem wlewają go do wody.

Ten beauty hack poleca m.in. Rachel Rigler @rachelrigler. Sprawdziła go nawet sama Huda (założycielka jednej z najpotężniejszych marek kosmetycznych Huda Beauty), więc skoro sama guru piękności go poleca, warto mu się bliżej przyjrzeć. Zobaczcie:

Wszystko, co musisz zrobić, to wlać kilka kropel ulubionego podkładu do szklanki z wodą, wymieszać pędzlem do makijażu, a następnie równomiernie rozprowadzić fluid na skórze. I voilà, gotowe. Efekt? Zakryte niedoskonałości i piękna, lśniąca skóra.

Jednak nie o to w tym wszystkim chodzi. Aby pokazać, na czym dokładnie polega różnica, i dlaczego jest tak genialny, dziewczyny pomalowały jeden policzek „wodnym pokładem”, drugi normalną techniką, a następnie przyłożyły chusteczkę. Tam, gdzie podkład był aplikowany standardowo, pozostało więcej kosmetyku, niż po drugiej, gdzie był aplikowany „na mokro”. To oznacza, że ten sposób aplikacji podkładu może być naszym wybawieniem w okresie letnim — podkład nie spłynie z twarzy i nie grozi ci efekt „ciastka”.

