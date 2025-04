Podkład to kosmetyk, który można znaleźć w każdej kosmetyczce. Jednak teraz tradycyjne fluidy mają silną konkurencję... podkłady w sztyfcie. Czy mają szansę zastąpić te tradycyjne?

Czy warto kupić podkład w sztyfcie?

To zdecydowanie wygodniejsza wersja tradycyjnego podkładu w płynie. Jest łatwiejszy w aplikacji i ciężko przesadzić z jego ilością. Można go nałożyć bezpośrednio na twarzy i rozetrzeć palcami (może to być trudne, ale my tak zawsze robimy), nakładać pędzlem lub zwilżoną gąbeczką do makijażu.

Podkład w sztyfcie jest polecany do skóry wrażliwej i suchej, dobrze zachowuje się również na cerze mieszanej. Jednak nie jest zalecany osobom o cerze tłustej. Ma bardzo gęstą konsystencję, dlatego można stosować go zamiast korektora.

Mimo swoich zalet nie jest to wyjątkowo popularny kosmetyk. Nam udało się znaleźć jedynie 7 produktów tego typu. Pojawiły się wśród nich produkty z wyższej półki, ale również takie w przystępnej cenie. A wy co o nich myślicie? Używałyście kiedyś?

