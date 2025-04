Podkład o konsystencji pianki zamknięty w szklanym słoiku to idealna opcja na upały i wyjazdy. W zależności od potrzeby, podkład od Catrice 1 Minute Face Perfector może być bazą lub kryjącym podkładem. Teraz kupisz ją w promocji za 13,49 ( regularna cena to ok. 20 zł) w drogeriach Superpharm.

Podkład w piance od Catrice

Marka Catrice to jeden z najlepiej sprzedających się brandów w popularnych drogeriach, bo wyróżnia się wysoką jakością i fobrą cenę. W promocji można teraz kupić wyjątkowy produkt. Mowa o Catrice 1 Minute Face Perfector, czyli piankę do twarzy, która jest... koloryzującą bazą lub podkładem. Jak to możliwe?

Podkład o konsystencji pianki przypomina te w musie, ale po pierwszym zetknięciu z produktem można odczuć, że jego formuła odbiega od znanych fluidów. Pianka jest lekka, zapewnia delikatny efekt i dopasowuje się do karnacji. Jeśli zależy ci na mocniejszym kryciu, to podkład od Catrice możesz nakładać warstwowo gąbeczką lub palcami.

Zalety podkładu w piance Catrice

Czym wyróżnia się na tle innych podkładów? Szklane opakowanie chroni kosmetyk przed działaniem promieni słonecznych i temperatury, dzięki czemu produkt długo zachowuje świeżość. Ponadto Catrice 1 Minute Face Perfector jest banalny w aplikacji, a przy tym jest wydajny i jest niemal niewidoczny na skórze. Zapewnia matowo-satynowe wykończenie, zakrywa niedoskonałości, ujednolica cerę.

Ładnie wygładza, redukuje widoczność porów, dobrze trzyma makijaż, podkłady, pudry itd. Przedłuża trwałość podkładu, nie ciastkuje się, przez dłuższy czas blokuje świecenie się twarzy, tu znowu bardzo duży plus - opinia forumowiczki wizaz.pl

Podkład o konsystencji pianki zamknięty w szklanym słoiku to idealna opcja na upały i wyjazdy. W zależności od potrzeby, podkład od Catrice 1 Minute Face Perfector może być bazą lub kryjącym podkładem. Pięknie pachnie i nie podrażnia. Fluid w piance nie jest jednakże nie do zdarcia - blokuje sebum i świecenie się skóry, ale to nie jest typowy podkład na upały, jak ten z Hebe. Promocyjna cena kusi, by go wypróbować!

