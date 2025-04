20 z 23

Fluid Skin match SPF 20 (Astor, 30 ml, 46 zł).

Opis producenta: Dzięki lekkiej formule idealnie dopasowuje się do cery, naśladuje jej naturalny kolor. Zero niedoskonałości, bez efektu maski.

Opinia testującej: Świetny! Delikatnie kryje, nawilża, a przy tym chroni przed promieniami UV. Duży plus za lekką konsystencję i piaskowy odcień.