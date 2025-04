12 z 17

Podkład Double Wear Estee Lauder, cena 159 zł

To jeden z najlepiej kryjących podkładów na rynku. Wiele z was chwali go za to, że da się nim uzyskać perfekcyjnie wyglądający makijaż, my jednak radzimy stosować go tylko przy szczególnych okazjach - podczas ważnych wyjść czy imprez.

Dostępny jest w 29 kolorach i za to ogromny plus. Zapewnia jedwabiście-matowe wykończenie i nadaje się dla każdego rodzaju skóry.