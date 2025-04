Chwalą go za trwałość, efekt, jaki pozostawia na skórze oraz cenę - podkład marki Catrice śmiało może konkurować z najdroższymi fluidami, które kupujesz w perfumerii.

Podkład od Catrice jest określony mianem najtrwalszego podkładu kryjącego o matowym wykończeniu, który nie tworzy efektu maski. Prezentuje się naturalnie pod warunkiem, że nie używa się go w nadmiarze - wystarczy kilka kropel, by przykrył niedoskonałości, ukrył drobne zmarszczki czy zamaskował przebarwienia. Setki pozytywnych komentarzy i przychylnych recenzji wskazuje na łatwość w aplikacji i komfort jego noszenia.

Rewelacyjnie się aplikuje, nie pozostawia plam ani efektu maski jest trwały , ma przyjemny delikatny zapach a co najważniejsze jest lekki i skora dzięki temu oddycha. Choć mam bardzo delikatna cerę i dosyć problematyczną i kapryśną co do wyboru kosmetyków do makijażu, to dzięki temu podkładowi w końcu mogę wykonać makijaż który mi się podoba

- opisuje jego działanie na forum Wiktoria.