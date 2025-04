Zaczerwienienia, worki pod oczami czy cienie na pół twarzy. Zna to chyba każda z nas. Ja w każdym razie znam i to bardzo dobrze. Często pracuję do późna, a rano wiadomo, trzeba wyglądać dobrze i świeżo. Do tej pory stosowałam różne podkłady i korektory, które jednak niestety dawały tylko krótkotrwały efekt. Makijaż wyglądał dobrze tylko przez kilka godzin. W ciągu dnia podkład się rolował, wszystko spływało, a cienie były jeszcze bardziej widoczne. Teraz to już tylko wspomnienie :)

Reklama

Kosmetyki od Bell - moje antidotum na worki pod oczami i niedoskonałości

Idealnie kryjący podkład i świetnie maskujące korektory znalazłam w Biedronce w Strefie Piękna Bell. Od razu kupiłam cały zestaw:



podkład Illumi Corector za 12,99 zł

korektor w płynie Multi Minerall za 7,99 zł

paletkę 5 korektorów Ms. Perfect za 12,99

Jak je nakładać i czy się sprawdzają? Zobaczcie video!

Jak podkład i korektory od Bell sprawdzają się po całym dniu? Oceńcie same!

Tak podkład Illumi Corector oraz korektory: Ms. Perfect i Multi Mineral wyglądają na twarzy tuż po ich aplikacji.

Tak podkład Illumi Corector oraz korektory: Ms. Perfect i Multi Mineral wyglądają na twarzy PO CAŁYM DNIU.