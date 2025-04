Idealny podkład do cery dojrzałej nie powinien wchodzić w załamania ani podkreślać zmarszczek. Powinien za to nadać skórze satynowe (nigdy matowe!) wykończenie i zawierać składniki pielęgnujące - takie jak kwas hialuronowy oraz witaminy C i E.

Najlepiej byłoby gdyby podkład miał lekką, szybko wchłaniającą się formułę, która wygląda na twarzy naturalnie i nie daje efektu maski. Skóra, po nałożeniu go palcami albo gąbką do makijażu, powinna być promienna, gładka i wyglądać na kilka lat młodszą. Przed wami zestawienie 8 najlepszych podkładów do cery dojrzałej w różnych kategoriach cenowych - od 15,99 zł do 195 złotych.

Podkład do cery dojrzałej Radiant Lift Max Factor

Formuła podkładu wzbogacona jest o kwas hialuronowy, który zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie. W jego składzie znajdziesz również mikroperełki, które nie tylko wygładzają powierzchnię skóry, ale również niwelują widoczność drobnych zmarszczek.

Podkład zawiera filtr SPF 30, który zapobiega fotostarzeniu się skóry oraz zapewnia ochronę przed szkodliwymi promieniami UVB.

Radiant Lift nadaje się dla każdego typu cery, ale polecany jest przede wszystkim tym odwodnionym i przesuszonym. Ma niezwykle lekką, oddychającą formułę, która zapewnia komfort noszenia przez cały dzień - podkład nie podkreśla suchych skórek ani nie wchodzi w załamania.

Podkład dostępny jest w 6 odcieniach. Cena: 66,90 zł.

Podkład do cery dojrzałej Vege Flumi Bielenda

Podkład Vege Flumi bardziej przypomina krem BB niż klasyczny podkład. Zapewnia krycie od delikatnego do średniego i ekstremalny poziom rozświetlenia. Skóra natychmiast po zastosowaniu fluidu wygląda świeżo i promiennie.

Zachwycone nim będą posiadaczki skóry suchej i wrażliwej. Podkład nie obciąża skóry, nie zatyka porów, nie powoduje powstawania zaskórników. W jego składzie znajdziesz ekstrakt z truskawki, który ma działanie nawilżające i odżywiające.

Podkład dostępny jest w 3 kolorach. Cena: 15,90 zł.

Podkład do cery dojrzałej Healthy Mix Bourjois

Healthy Mix to najlżejszy podkład z naszego zestawienia. Daje niesamowicie naturalny efekt - zachwycone nim będą posiadaczki skóry suchej, zmęczonej, z przebarwieniami.

Fluid zawiera kompleks witamin C, E i B5, które natychmiast maskują niedoskonałości i usuwają oznaki zmęczenia, a także rozświetlą i odżywia skórę. W składzie obecna jest również pochodna kwasu hialuronowego, która nadaje skórze świeży wygląd i zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia przez całą dobę.

Podkład dostępny jest w 9 odcieniach. Cena: 65,99 zł.

Podkład do cery dojrzałej Anti-Age Lifting Foundation Collistar

Podkład zapewnia krycie od średniego do pełnego. Nie tylko kamufluje wszelkie niedoskonałości, ale również działa przeciwzmarszczkowo, dzięki zastrzeżonemu składnikowi napinającemu - wygładza rysy twarzy i minimalizuje zmarszczki.

W jego składzie znajdziesz również kwas hialuronowy, który doskonale nawilża skórę oraz witaminy A i E, które usuwają oznaki zmęczenia i odmładzają. Podkład jest wodoodporny (zarezerwuj go raczej na ciepłe miesiące lub specjalne okazje). Zawiera filtr SPF 10.

Podkład dostępny jest w 5 odcieniach. Cena 89 zł.

Podkład do cery dojrzałej Vitalumière Chanel

Podkład przeznaczony jest do suchej i zmęczonej skóry o szarym kolorycie. Błyskawicznie ożywia cerę, maskuje niedoskonałości, rozświetla i sprawia, że skóra staje się aksamitnie gładka. Dzięki lekkiej konsystencji podkład nie obciąża skóry i zapewnia maksymalny komfort noszenia.

Dodatkowo chroni skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi i promieniowaniem słonecznym dzięki SPF 15.

Podkład dostępny jest w 16 odcieniach. Cena: 195 zł.

Podkład do cery dojrzałej Age Perfect L'Oreal

Podkład Age Perfect od marki L'Oreal ma działanie rozświetlające i odżywiające. Maskuje niedoskonałości i wyrównuje koloryt sprawiając, że skóra wygląda na wypoczętą i promienną.

Podkład ma lekką konsystencję, która przyjemnie i łatwo się nakłada. Twarz staje się idealnie gładka i odmłodzona. W składzie produktu znajdziesz ProXylane, który zapobiega starzeniu się skóry oraz witaminy C i E, które działają rozjaśniają i wygładzają cerę.

Podkład dostępny jest w 8 odcieniach. Cena: 66,90 zł.

Podkład do cery dojrzałej Quick Lift Matis

Podkład Quick Lift to połączenie fluidu liftingującego oraz serum ujędrniającego. Doskonale nawilża skórę, wyrównuje jej koloryt, a także hamuje proces fotostarzenia, chroniąc przed szkodliwym wpływem czynników środowiska. Formuła podkładu wypełnia zmarszczki i linie mimiczne, przywracając skórze młodzieńczy blask.

W jego składzie znajdziesz:

mikrosfery kwasu hialuronowego, które podnoszą poziom nawilżenia, wypełniając zmarszczki oraz uelastyczniając naskórek,

wyciąg z kopru, który stymuluje syntezę włókien kolagenowych i elastynowych, działa przeciwzmarszczkowo oraz zwiększa napięcie skóry,

masę perłową, która rozświetla i ujednolica koloryt.

Podkład dostępny jest w 3 odcieniach. Cena: 169 zł

Podkład do cery dojrzałej Flawless Skin Dr. Irena Eris

Podkład dedykowany jest skórze z pierwszymi oznakami starzenia oraz tej dojrzałej, pozbawionej blasku. Jego formuła świetnie stapia się z cerą kamuflując wszelkie niedoskonałości takie jak przebarwienia i zmarszczki. Skóra natychmiast po zastosowaniu staje się jedwabista i rozświetlona.

Podkład zawiera kompleks Velvet Focus Powder, który wygładza skórę oraz Vita-heksapeptydu, który działa naprawczo na uszkodzone DNA komórek skóry.

Podkład dostępny jest w 9 odcieniach. Cena: 169 zł

