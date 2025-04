Płyn micelarny pojawił się na sklepowych półkach już kilka lat temu. Na początku każda z Was pewnie pochodziła do niego sceptycznie. Bo czy można stworzyć kosmetyk, który jednocześnie oczyszcza, nawilża i odżywia skórę twarzy, a do tego jest świetną alternatywą dla płynu do demakijażu, mleczka i toniku w jednym? Jesteśmy jednak przekonane, że gdy tylko skusiłyście się na zakup tej nowości, od razu się w niej zakochałyście!

Co to jest płyn micelarny?

Głównym składnikiem płynu micelarnego są micele - maleńkie, kuliste cząsteczki, które skutecznie usuwają makijaż (także ten wodoodporny) i wszelkie zanieczyszczenia. Micele z niesamowitą łatwością i bez nadmiernego wycierania wacikiem usuwają z twarzy wszelkie zabrudzenia. Nie ma prostszego i przyjemniejszego sposobu na demakijaż niż płyn micelarny!

Płyny micelarne - dla kogo?

Płyny micelarne nadają się dla każdego rodzaju skóry, nawet tej bardzo wrażliwej. Najlepiej używać ich dwa razy dziennie, wtedy będą działały najskuteczniej. Dobry płyn micelarny nie tylko odświeżają skórę - może mieć działanie antytrądzikowe, nawilżające, odmładzające czy rozświetlające. Kochamy go za to, że zastępują nam trzy różne kosmetyki w jednym!

