Płyn micelarny oczyszcza i odświeża skórę, przywraca jej właściwe pH. Nie wywołuje podrażnień i nie narusza warstwy hydrolipidowej skóry. To doskonała propozycja zwłaszcza dla osób z cerą wrażliwą, ale nie tylko. Szukasz płynu micelarnego dla siebie? Propozycje znajdziesz w naszej galerii. Zajrzyj koniecznie!

Reklama

Co to jest płyn micelarny?

Jaki płyn micelarny wybrać?

Jeśli nie masz problemów z cerą, wybierz płyn micelarny Garnier lub inny, który nadaje się do oczyszczania każdego typu cery.

Jeśli masz cerę wrażliwą, naczynkową czy trądzikową – szukaj płynu micelarnego, przeznaczonego do twojego typu skóry. Kosmetyk taki ma w swym składzie dodatkowe substancje pielęgnacyjne, które pomogą uporać się z problemem.

Jak oczyszczać skórę płynem micelarnym?

To bardzo proste. Nasączasz nim płatek kosmetyczny (dokładnie!), przykładasz go na chwilę do skóry, by rozpuścił makijaż. Potem nie pocierasz płatkiem skóry, tylko delikatnie nim przeciągasz, zmieniając waciki tak długo, aż ostatni będzie czysty. Podobnie zmywasz makijaż oczu.

Jak działa płyn micelarny?

Znajdują się w nim micele – cząsteczki, które pochłaniają nadmiar sebum i cząsteczki zawierających tłuszcze kosmetyków, rozpuszczają też inne zanieczyszczenia. Dlatego płyn micelarny dokładnie oczyszcza skórę, radzi sobie też z makijażem.

Dodatkową zaletą płynu micelarnego jest to, że po jego użyciu nie trzeba używać już wody. Oczyszczonej płynem micelarnym twarzy nie trzeba też już tonizować.

Reklama

Więcej o kosmetykach do oczyszczania:

Wybór redakcji: najlepsze mleczka do demakijażu

Jak działa płyn micelarny i kto powinien go używać?