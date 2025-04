Kosmetyki dla mężczyzn to wciąż nisza, ale z ogromnym potencjałem. Wartość globalnego rynku produktów higieny osobistej dla mężczyzn była jeszcze w 2021 r. wyceniona na 30,8 miliardów, a według prognoz do 2030 r. ma on rosnąć w tempie 9,1 proc. rocznie. Mężczyźni sięgają po coraz bardziej zróżnicowane produkty kosmetyczne, wśród których najbardziej popularne są te do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów czy brody.

Kosmetyki do higieny intymnej do tej pory nie cieszyły się na polskim rynku dużą popularnością. Jak wskazuje badanie zlecone przez markę TRUE men skin care, zaledwie co trzeci Polak używa produktów przeznaczonych do pielęgnacji tych części ciała. Tymczasem świadoma pielęgnacja okolic intymnych to temat, który powinien szczególnie interesować mężczyzn dbających o swoje zdrowie i ciało.

– Od początku istnienia TRUE jest marką, która podchodzi z odpowiedzialnością i czułością do tematu męskiej pielęgnacji, a od teraz także miejsc intymnych. Do projektu zaangażowaliśmy Piotra Czaykowskiego – autora, dziennikarza i managera gwiazd, od lat związanego z największymi światowymi domami mody.

Piotr poprzez swoją działalność konsekwentnie redefiniuje pojęcie męskości oraz normalizuje temat męskiego piękna i cielesności. Wspólnie stworzyliśmy wyjątkowy i potrzebny produkt, o czym przekonuje nas chociażby ogromne wsparcie ze strony organizatorów kampanii #BadajJAJKA, a także współpracujących z nami urologów – tłumaczy Maciej Adamaszek, twórca polskiej, męskiej marki TRUE men skin care i prezes FerrumLabs.

Zadbaj o ciało z miłością i troską

Linia kosmetyków TRUE by Czaykowski to produkty dla nowoczesnego mężczyzny, który świadomie dba o swoje zdrowie i wygląd. Pierwszym z nich to żel do higieny intymnej, który przynosi uczucie świeżości, a dzięki starannie dobranym, naturalnym składnikom i formule dostosowanej do wyjątkowych potrzeb męskiej skóry – pielęgnuje ją i chroni.

Produkt został wzbogacony o bio wodę bambusową, która zapewnia optymalną ochronę wrażliwych części ciała. Silnie nawilża i odżywia, jednocześnie zwiększając poślizg naskórka. Przywraca równowagę pH skóry, eliminuje nieprzyjemny zapach oraz zapobiega podrażnieniom.

– Współpraca z TRUE men skin care dała mi pewność, że robimy coś więcej niż tylko kosmetyki. To nowatorskie podejście do męskiej pielęgnacji. Przez męskość rozumiemy przede wszystkim uważność, także na własne ciało i jego potrzeby. Męskość to wrażliwość oraz nieskrępowana miłość do siebie i naszych bliskich – komentuje Piotr Czaykowski, współtwórca marki TRUE by Czaykowski. I dodaje:

– Żel do higieny intymnej to najlepszy początek naszej wspólnej, ekscytującej drogi biznesowej. W planach na najbliższe miesiące są już kolejne produkty, dzięki którym mężczyźni poczują się jeszcze lepiej zrozumiani – dodaje.

Edukacyjna misja TRUE men skin care

TRUE men skin care stawia na edukację mężczyzn w zakresie świadomej pielęgnacji ciała, podkreślając znaczenie dbania o jego każdy aspekt, w tym także o miejsca intymne. Temat normalizacji pielęgnacji narządów płciowych towarzyszy marce już od jakiegoś czasu.

W ubiegłym roku TRUE nawiązało współpracę partnerską z Fundacją "Kochasz Dopilnuj" realizującą ogólnopolską akcję #BadajJAJKA. Jej efektem była kampania outdoorowa, na której przedstawiciele i ambasadorzy marki TRUE – w tym także Piotr Czaykowski – zachęcali Polaków do profilaktycznych badań jąder.

Producent kosmetyków współpracował z Fundacją także przy tworzeniu nowego żelu do higieny intymnej, czego efektem jest m.in. instruktaż dotyczący samobadania jąder zamieszczony na opakowaniu produktu. Marka zapowiada, że nie zamierza zwalniać tempa i wspólnie z Fundacją "Kochasz Dopilnuj" szykuje kolejne, wyjątkowe akcje społeczno-edukacyjne.

Żel do higieny intymnej TRUE by Czaykowski dostępny jest w opakowaniu 100 ml. Można go nabyć zarówno w sklepie online TRUE men skin care, jak i w 160 perfumeriach sieci Douglas w całej Polsce, w sieci sklepów Aelia Duty free shop na lotniskach oraz w ponad 27 krajach europejskich poprzez największą kosmetyczną platformę e-commerce NOTINO.

