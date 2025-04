Chcesz odkryć nowe produkty, które zostaną z Tobą na dłużej lub uzupełnić zapasy sprawdzonymi kosmetykami? Masz niesamowitą okazję, bo już od 18 lutego wszystkie produkty marki AVA dostępne są w drogeriach stacjonarnych Hebe i na www.hebe.pl w promocji -40%.

Reklama

Na jakie serie warto zwrócić szczególną uwagę? Jeżeli Twoja cera potrzebuje odmłodzenia, ujędrnienia i spłycenia zmarszczek, idealnym wyborem będzie Red Wine Care – innowacyjna nowość w portfolio marki, która wykorzystuje dobroczynne działanie ekstraktu z czerwonego wina z Bordeaux. Seria produktów została opracowana tak, aby sprostać oczekiwaniom cery dojrzałej. Odpowiednio skomponowane składniki, takie jak ekstrakt z czerwonego wina

z Bordeaux, olej i ekstrakt z pestek winogron pozytywnie wpływają na wygląd i elastyczność skóry twarzy. Ich perfekcyjne połączenie, idealne proporcje i dodatek witamin oraz ceramidów sprawiają, że Red Wine Care działa silnie odmładzająco, głęboko odżywia i ujędrnia skórę dojrzałą.

Doskonałym uzupełnieniem każdej pielęgnacji będzie odpowiednio dobrany Koktajl Młodości. Niech nie zwiedzie Cię nazwa – wśród tej serii znajdują się nie tylko koktajle odmładzające, ale także seboregulujący oraz nawilżający. Multiaktywne esencje sprawdzają się w pielęgnacji cery dojrzałej, przetłuszczającej się oraz tej wymagającej silnego nawilżenia, a wysoka zawartość składników aktywnych gwarantuje niesamowity efekt.

W okresie jesienno-zimowym każda z nas bardziej zwraca uwagę na zbilansowaną dietę

i wysoką zawartość niezbędnych witamin. A co z pielęgnacją? Tutaj też nie może ich zabraknąć! Seria C+ Strategy to kosmetyki pełne witaminy C i astaksantyny, które w duecie działają odmładzająco, przeciwrodnikowo, regenerująco i nawilżająco. To #musthave codziennej pielęgnacji! Astaksantyna jest najsilniejszym naturalnym przeciwutleniaczem, 800 razy silniejszym niż koenzym Q10 i 550 razy silniejszym niż witamina E. Jej wysoka zawartość w serii C+ Strategy zapobiega powstawaniu zmarszczek i spłyca już istniejące, poprawia elastyczność skóry i zwiększa jej regenerację i nawilżenie. Witamina C rozjaśnia, rozświetla i stymuluje syntezę kolagenu.

Serią przeznaczoną dla każdej z nas, niezależnie od potrzeb naszej skóry, jest seria Pure&Free. Demakijaż i prawidłowe oczyszczanie to podstawa pielęgnacji i wstęp do dalszych zabiegów kosmetycznych. W tej serii nie zabrakło naturalnych wyciągów m.in. z ziela świetlika lekarskiego, z liści Aloe vera, rokitnika, chabra bławatka czy róży japońskiej, a to wszystko zostało zamknięte w różnorodnych produktach oczyszczających – mleczku, śmietance, żelach, piance czy toniku.

Laboratorium Kosmetyczne AVA to bogata oferta innowacyjnych produktów do pielęgnacji

i oczyszczania twarzy i ciała, które pokocha każda z nas. Promocja -40% na produkty tej marki trwa tylko do 10 marca, dlatego nie ma na co czekać!

Reklama

Artykuł powstał z udziałem Ava Laboratorium