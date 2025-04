Pielęgnacja przynosi najlepsze efekty, kiedy podchodzi się do niej w sposób spersonalizowany. Nikt nie zna potrzeb twojej skóry lepiej, niż ty sama! Stwórz swój własny kosmetyk, który zatroszczy się o twoją cerę, byś mogła wyglądać i czuć się wyjątkowo.

Reklama

Jak to zrobić? Weź przykład z Pauliny Krupińskiej! Dzięki nowości od marki Delia, modelka stworzyła trzy wersje swojego kremu do twarzy – dwie na dzień i jedną na noc. To prostsze niż myślisz i zajmuje tylko kilka minut.

Delia My Cream w 3 prostych krokach:

Wybierasz jedną z trzech baz zaproponowanych przez markę. Dodajesz jeden lub dwa spośród siedmiu substancji aktywnych. Mieszasz składniki szpatułką.

Gotowe! Trzymając krem w lodówce, możesz używać go przez trzy miesiące.

Mnóstwo możliwości dla każdego rodzaju skóry

Marka Delia wie, że każda skóra ma inne potrzeby, dlatego z linią My Cream można stworzyć aż 84 wersje kremu! W skład linii wchodzą:

3 bazy o różnym stopniu natężenia:

strong – idealna do masek na noc, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, lecz najlepiej sprawdzi się w przypadku tej wymagającej dużej dawki nawilżenia.

– idealna do masek na noc, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, lecz najlepiej sprawdzi się w przypadku tej wymagającej dużej dawki nawilżenia. medium – idealna do kremu pod makijaż, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, idealna do skóry mieszanej i normalnej.

– idealna do kremu pod makijaż, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, idealna do skóry mieszanej i normalnej. ultra soft – idealna pod makijaż, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry, szczególnie polecana w przypadku skóry tłustej i sprawiającej problemy.

7 ampułek ze składnikami aktywnymi:

kwas hialuronowy , który nawilża i ujędrnia skórę, zwiększa jej sprężystość i poprawia kondycję, skutecznie zmniejsza również oznaki starzenia,

, który nawilża i ujędrnia skórę, zwiększa jej sprężystość i poprawia kondycję, skutecznie zmniejsza również oznaki starzenia, olej konopny , który łagodzi podrażnienia, wygładza, intensywnie nawilża i odżywia skórę,

, który łagodzi podrażnienia, wygładza, intensywnie nawilża i odżywia skórę, kolagen , który regeneruje, wygładza i nawilża cerę,

, który regeneruje, wygładza i nawilża cerę, peptydy spowalniające proces starzenia się skóry, ujędrniające i wygładzające,

spowalniające proces starzenia się skóry, ujędrniające i wygładzające, retinol , który zmniejsza widoczność zmarszczek, ujędrnia i rozświetla cerę, regeneruje i poprawia jej kondycję

, który zmniejsza widoczność zmarszczek, ujędrnia i rozświetla cerę, regeneruje i poprawia jej kondycję witamina C , której głównym zadaniem jest rozświetlanie, wygładzanie cery i redukcja przebarwień,

, której głównym zadaniem jest rozświetlanie, wygładzanie cery i redukcja przebarwień, koenzym Q10, który zmniejsza widoczność zmarszczek, spowalnia procesy starzenia, wygładza i ujędrnia skórę.

Ampułki zawierają maksymalne stężenie składnika aktywnego, dzięki czemu po dodaniu do wybranej bazy działają skutecznie na wybrany problem skóry.

Jakie składniki do swojego kremu wybrała Paulina Krupińska?

W zależności od aktualnego grafiku i planu dnia, modelka dostosowuje pielęgnację do swoich potrzeb. Paulina tworzyła trzy wersje kremu – dwie na dzień i jedną na noc:

I Wersja na dzień

Baza medium + Witamina c + kwas hialuronowy

Ta kompozycja rozświetla i nawilża skórę, więc idealnie się sprawdza w trakcie intensywnego dnia.

II Wersja na dzień

Baza medium + Koenzym q10 + olej konopny

Tę recepturę Paulina pokochała za wygładzająco-ujędrniająco właściwości oraz moc nawilżenia!

Wersja na noc

Baza strong + Peptydy + kolagen

Dzięki silnej bazie i odmładzającym dodatkom to świetna kompozycja na nocną regenerację skóry.

A Ty, na co się zdecydujesz? Jeśli nie jesteś pewna, jak połączyć bazy i składniki kremu Delia My Cream, możesz zasugerować się tabelką przygotowaną przez markę. Zobacz, jakie to proste!

Artykuł powstał z udziałem marki Delia