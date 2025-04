Ktoś kiedyś powiedział, że ideałem piękna jest 25-latka w rozmiarze 34. Na szczęście, to zupełnie nieaktualne. Teraz wszyscy hołdują zasadzie, że kobiece piękno wcale nie tkwi w cyferkach, bo nie ma znaczenia ani rozmiar ani wiek. Piękno to aura, którą wokół siebie roztaczamy. A tego nie da się opisać liczbami.

Dowodem na to mogą być nasze polskie gwiazdy, które kochają i szanują swoje ciało. Mamy nawet wrażenie, że im są starsze, tym bardziej.

Na kobiece piękno składają się nie tylko lśniące włosy, zadbana cera, gładkie ciało czy wypielęgnowane dłonie. Kobiece piękno to również styl - dojrzały, elegancki, z nutą nonszalancji. Co powinno znaleźć się w szafie dobrze ubranej kobiety? Przede wszystkim klasyka - biała koszula, dobrze skrojona marynarka, trencz, dżinsy, mała czarna.

Makijaż nie powinien być nachalny - kluczem do sukcesu jest rozświetlona, świeżo wyglądająca cera. Make up ma podkreślać wszystkie zalety urody i ukrywać drobne niedoskonałości. Zobaczcie, jak robią to gwiazdy!

